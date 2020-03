Nathalie Kosciusko-Morizet présente « Jaccede Mobile », une application destinée à faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite

L’application donne accès à la base de données du guide collaboratif Jaccede.com et permet à l’utilisateur, grâce à la géolocalisation, d’afficher les lieux accessibles à proximité et d’ajouter facilement les lieux accessibles dans lesquels il se trouve. Le guide collaboratif Jaccede.com recense actuellement près de 15 000 ERP (Établissement Recevant du Public) accessibles dans toute la France, une base de données que près de 3000 jaccedeurs enrichissent quotidiennement, tous types de lieux confondus : lieux publics, commerces (loisirs, culture, sorties), lieux de santé, de tourisme… répartis en pas moins d’une centaine de catégories. L’un des objectifs de l’association est d’encourager les personnes à mobilité réduite à sortir de chez elles et de vivre comme tout le monde.

Jaccede.com est aussi et avant tout un mouvement de citoyens solidaires qui contribuent à sensibiliser le grand public aux enjeux de l’accessibilité et agit sur le terrain grâce aux journées de l’accessibilité (1500 bénévoles mobilisés chaque année en moyenne). L’enjeu est d’instaurer un nouveau reflexe citoyen : que de plus en plus de personnes identifient les lieux accessibles et partagent leurs informations.

Jaccede Mobile c’est aussi la fusion de deux projets : Jaccede Mobile et handi-cité : Pour la première fois, deux porteurs de projets dans le cadre de Proxima Mobile ont décidé de réunir leurs efforts et savoirs faire pour offrir une application d’autant plus innovante et performante pour le bénéfice des personnes à mobilité réduite. Ce service sera disponible sur iPhone, Android et Blackberry.