Natation handisport : 80 nageurs réunis aux Championnats de France

Les 29 et 30 mai prochains, les meilleurs nageurs handisport français se retrouveront à Limoges à l’occasion des Championnats de France de natation handisport.

Quelques jours à peine après la fin des championnats d’Europe qui ont eu lieu au Portugal du 16 au 22 mai, la natation handisport ne prend pas de vacances. En effet, les meilleurs nageurs français ont rendez-vous à l’Aquapolis de Limoges à l’occasion du Championnat de France de Natation Handisport en grand bassin (50m). Et ce n’est pas moins de 80 participants qui seront présents pour cet événement. Une compétition organisée par le C.A.P.O Natation Limoges, en collaboration avec le comité régional handisport Nouvelle-Aquitaine et sous l’égide de la Fédération Française Handisport. En raison de la crise sanitaire, ces championnats se dérouleront à huis-clos.

Dernière répétition avant Tokyo

Cette compétition de natation handisport est plus que jamais importante en cette année de Jeux paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre au pays du soleil levant. En effet, les enjeux seront différents mais tout aussi importants. Tout d’abord l’obtention de titres nationaux mais aussi l’opportunité pour les nageurs n’ayant pas encore obtenu le précieux sésame de se qualifier pour les Jeux. Et l’enjeu est de taille car ce rendez-vous limougeaud est la dernière opportunité de se qualifier. C’est ce que confie Sami El Gueddari, directeur sportif de la natation handisport au sein de la Fédération Française Handisport : « La compétition sera la dernière opportunité de qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, la seule et unique sur le territoire national ». Quant aux nageurs déjà sélectionnés pour l’échéance japonaise, le but premier sera d’améliorer son chrono et de peaufiner leur préparation.

Des têtes d’affiche et une retransmission inédite

Parmi ces qualifiés, quatre têtes d’affiche de la natation handisport française seront présentes à Limoges : Anaëlle Roulet, Ugo Didier Laurent Chardard et Alex Portal.

Ugo Didier et Laurent Chardard étant tout fraîchement sacrés champions d’Europe au Portugal il y a moins de deux semaines. Quant aux deux autres nageurs, ils sont également montés sur les podiums européens et tenteront de conquérir le titre national. Tout ceci dans l’un des plus grands complexes aquatiques de France avec ses 12 000 m2 de superficie couverte.

Malgré le huis-clos, il vous sera possible d’admirer tous ces sportifs. En effet, pour la première fois, les finales de ces championnats de France seront diffusées en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine de 17h à 19 h.

Alors à vos marques, prêts, plongez ?

Pour regarder France NOA : https://www.france.tv/france-3/noa/direct.html

En photo : Le nageur français Ugo Didier, qui défendra les couleurs de la France aux prochains Jeux Paralympiques, sera présent aux championnats de France de Limoges © G. Picout – Fédération Française Handisport.

Tom Vignals