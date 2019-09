Natation: Championnats du monde à Eindhoven du 15 au 21 août

Après l’Afrique du Sud en 2006, la 6e édition des Championnats du Monde de natation aura lieu à Eindhoven du 15 au 21 août. Quelques 800 athlètes venus des quatre coins de la planète se retrouveront dans la célèbre piscine “Pieter van den Hoogenband”, écrin unique en Europe pour des épreuves de natation. La sélection qui défendra les chances françaises sur la compétition est composée de 12 athlètes, l’élite de la natation hexagonale. Parmi les chefs de file de cette équipe, on retrouve l’expérimenté David Smetanine (S4), double-médaillé d’or à Pékin sur le 50m et le 100m nage libre ; le jeune Charles Rozoy (S8), récent champion du Monde du 100m papillon et l’antiboise Elodie Lorandi (S10), médaillée d’argent du 200m 4 nages et championne du monde en titre de la discipline.

Cyril Bourdeau, entraineur des équipes de France, insiste sur la qualité de la sélection française,“C’est la crème de la natation française. Nous avons sélectionné les meilleurs et les plus en forme. Quand on me demande si j’ai introduit des petits nouveaux dans le groupe afin qu’ils découvrent le très haut-niveau, je réponds non. Je préfère avoir des athlètes expérimentés, sûrs de leur force et qui peuvent rapporter des médailles”.Parmi les nations fortes de ces Championnats, Cyril Bourdeau ne se fait aucune illusion, “Comme d’habitude, la Grande Bretagne, l’Australie ou l’Espagne seront les sélections à surveiller. Ces mondiaux vont nous servir d’étalon en vue des prochains Jeux de Londres”.

Composition de l’équipe de France :

BUSSI Frédéric (S3)

SMETANINE David (S4)

FATIS Anita (S5)

LARDIERE Rachel (S5)

NOUARD Yann (S8)

VIVANCO Eztitxu (S9)

GRAL Emilie (S9)

DIDIER Maud (S10)

LORANDI Elodie (S10)

DOUARD Stéphanie (S11)

ROZOY Charles (S8)

SIMSEK Hayri(S5)