Nantes, ville modèle

Depuis plus de 20 ans, la ville de Nantes développe une politique d’intégration des personnes en situation de handicap. Le palmarès réalisé par l’Association des Paralysés de France et paru dans l’Express en février classe, pour la deuxième fois, Nantes comme la ville la plus accessible de France. Dans la capitale des Pays de la Loire, le Conseil Nantais des Personnes Handicapées contribue fortement à cette reconnaissance. Entretien avec Catherine Choquet, adjointe au maire, déléguée à la petite enfance, à la santé et aux personnes handicapées depuis 2001.

Quelles retombées vous a apporté la publication du classement AFP/Express ?

Décrocher la première place du classement à deux reprises nous a tout d’abord permis d’acquérir une certaine reconnaissance à Nantes. La thématique du handicap reste rarement abordée et, quand on l’évoque, c’est souvent pour mettre en lumière des situations problématiques. Grâce au classement, les habitants de la ville ont pu découvrir, sous un angle positif, les différentes actions mises en place pour l’intégration des personnes en situation de handicap.

Ensuite, nous avons bénéficié d’une certaine reconnaissance au niveau nationale. Ainsi, plusieurs communes, de petite ou moyenne taille, ont souhaité nous rencontrer pour découvrir notre manière de travailler et visiter certains établissements accessibles.

Depuis quand la ville de Nantes mène-t-elle une politique en matière d’accessibilité ?

La mission handicap est active depuis plus de 20 ans. Elle était initialement axée sur l’accessibilité des espaces publics et des transports en communs. Petit à petit, les choses ont évoluées et nous avons voulu associer à notre démarche les personnes concernées. Depuis 10 ans, nous avons dépassé le thème de l’accessibilité physique pour nous tourner vers l’accès à la vie quotidienne (écoles, loisirs…). En effet, c’est très bien de pouvoir se rendre à la piscine mais si personne ne peut apprendre à un enfant à nager trisomique, le travail reste inachevé. Nous avons donc mis en place plusieurs formations. Au musée, par exemple, des guides ont pu apprendre à décrire les œuvres d’art aux personnes aveugles. Ce qui peut, par ailleurs, être aussi un moyen pour les personnes valides de découvrir une œuvre différemment. Autre exemple dans les crèches où une convention de bonnes pratiques a été signée pour garantir un accueil de qualité aux enfants handicapés.

La politique handicap de la ville de Nantes repose, en grande partie, le Conseil Nantais des Personnes Handicapées crée en 2009. Comment s’organise-t-il ?

Il s’agit d’une évolution de la commission extra communale dédiée aux question liées au handicap et créée en 1986. Cette dernière était composée de membres d’associations de personnes en situation de handicap, d’élus et des services de la ville. Une réunion était fixée tous les mois avec un thème précis à l’ordre du jour. Suite à la campagne de l’élection municipale de 2008 et avec le lancement du principe de dialogue avec le citoyen, cette commission a évolué en Conseil Nantais. Désormais, des habitants de la ville font également partie des ateliers de travail et nous nous réunissons une fois par saison. C’est grâce au travail de ce Conseil que Nantes a été classée, a deux reprises, comme ville la plus accessible de France.

En matière de financement, y a-t-il un budget spécialement alloué à l’accessibilité ?

Pas vraiment. Il ne s’agit pas d’une enveloppe fermée. L’accessibilité doit être prise en compte dans tous les projets de la ville. Cependant, une petite somme est allouée pour les aménagements spontanés souvent effectués suite à la demande d’habitants, comme les places de stationnement ou les plaques podotactiles. En 2010, 200 000 euros ont été dépensés dans ce type de travaux.

Tous les établissements recevant du public (ERP) de Nantes pourront-ils être accessibles en 2015 ?

Le diagnostic, commencé dès 2005, est terminé et certains travaux ont été réalisés. Cependant, certains ERP ne seront pas rendus totalement accessibles en 2015 car certains sont très anciens.

Que se passe-t-il en cas de nouveau chantier ?

Les chantiers ouverts par la ville donnent lieu à des consultations. Il n’est pas toujours simple de trouver un compromis entre les habitants, les représentants de personnes en situation de handicap et les architectes. Le nouveau quartier Doulon-Bottière de Nantes, en très forte urbanisation, est un bon exemple. Les architectes avaient commencé un aménagement avec beaucoup de pavés, ce qui est particulièrement inconfortable pour les personnes qui se déplace en fauteuil roulant. Les associations de personnes handicapées ont contesté et ont testé différents types de pavage pour trouver un compromis entre esthétisme et accessibilité.

Sur quels critères la ville de Nantes doit-elle encore travailler pour être encore plus accessible ?

Plusieurs points restent à améliorer. Nous travaillons notamment sur l’accessibilité des transports en communs pour les personnes déficientes visuelles. Ceci pourrait se traduire par la mise en place de télécommande permettant de lire les informations aux différents arrêts de bus (numéro de la ligne, temps d’attente…). C’est cette même télécommande qui permet de lire les informations aux passages piétons.

Ensuite, nous devons aussi travailler sur l’accessibilité des commerces. Aujourd’hui, beaucoup de commerçants nantais ne connaissent pas les obligations instaurées par la loi. Enfin, nous souhaitons poursuivre le développement à l’accès aux loisirs.