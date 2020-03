Nantes, ville la plus accessible de France

A 4 ans de l’échéance d’accessibilité du 1er janvier 2015, l’Association des paralyses de France publie la seconde édition du baromètre de l’accessibilité afin d’évaluer le niveau d’accessibilité des communes de France. Pour la seconde année consécutive, Nantes est considérée comme la ville de métropole la plus accessible.

Conformément à son idée de mesurer l’avancement de la mise en accessibilité de la France d’ici 2015, l’APF publie cette année sa seconde édition du baromètre de l’accessibilité, en partenariat avec L’Express. Cet outil permet de mesurer l’avancement des travaux d’aménagement des communes françaises durant l’année 2010. Si le constat général est encourageant, en particulier pour les villes de taille moyenne, de forts lobbies tentent de remettre en question le délai de 2015 notamment par la mise en place de dérogations.

Un constat général encourageant

Avec cette seconde édition du baromètre de l’accessibilité, l’Association des Paralysés de France (APF) constate une légère amélioration de l’état d’accessibilité des communes de France. La moyenne générale a augmenté d’un point et la ville en tête du classement obtient une moyenne de

17,4 contre 16,8 l’année dernière. On remarque une dynamique générale positive, plus particulièrement dans les villes de taille moyenne. Pour ces dernières, on perçoit une volonté particulière d’établir des diagnostics afin d’engager les travaux d’aménagement. Pour les grandes villes, le constat est plus mitigé.

Cet enthousiasme pourrait cependant être gâché par la proposition de loi Paul Blanc. Jean-Marie

Barbier, président de l’APF met en garde : « Il faut être très vigilant concernant cette proposition de loi qui sera discutée à l’Assemblée nationale le 15 février. Des tentatives de dérogations à l’accessibilité sur le cadre bâti neuf pourraient voir le jour ! Les lobbies exercent d’importantes pressions pour que ces dérogations deviennent effectives. De telles remises en cause de la loi handicap de 2005 sont inadmissibles et nous ne tolérerons pas la moindre dérogation ! Alors que les villes sont sur la bonne voie pour tenir l’échéance de 2015, il est impératif que le gouvernement envoie un message incitatif fort et clair et qu’il montre son soutien sur cette question. Accorder des dérogations dans le cadre bâti neuf, alors qu’aucune impossibilité technique ne le justifie, c’est remettre en cause le principe de la loi handicap de 2005 et de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées signée et ratifiée par la France et l’Union européenne ! »

Le baromètre APF : un moyen de mesurer les avancées de mise en accessibilité

Le but de ce baromètre n’est pas de porter un jugement définitif mais bien d’évaluer le degré d’implication des communes dans leur mise en accessibilité, de valoriser les bonnes pratiques des villes investies et de motiver les villes moins engagées à se mobiliser rapidement pour être totalement accessibles en 2015 !

Ainsi de Nantes, première ville du classement pour la seconde fois, à Perpignan, toutes ont une marge de manœuvre pour être en 2015 premières ex aequo !

Ce baromètre s’appuie sur une méthodologie originale1 qui associe les réponses des délégations départementales APF et de leurs adhérents aux réponses des mairies. L’évaluation de l’accessibilité du cadre de vie de la ville revient aux délégations; l’évaluation des niveaux d’accessibilité des équipements municipaux et la mesure de la politique municipale d’accessibilité reviennent aux chefs-lieux départementaux (résultats ensuite contrôlés par l’APF).

L’analyse de l’APF

En premier lieu, cette seconde version du baromètre de l’accessibilité montre une mouvance d’ensemble dans le classement, ce qui démontre bien l’utilité de mesurer les évolutions dans l’avancée du chantier accessibilité d’ici 2015.

Le baromètre illustre cette photographie de dynamiques non-stabilisées. On remarque une tendance à la précision des renseignements ce qui renforce la fiabilité du classement.

Même si on retrouve les principales villes des pelotons de tête et de queue comparativement au précédent baromètre, on constate un bond assez significatif d’un certain nombre de villes moyennes qui peut s’expliquer par différents facteurs.

Tout d’abord, en ce qui concerne le cadre de vie adapté, la notation reflète une plus grande perspicacité dans le ressenti des personnes en situation de handicap quant à leur cadre de vie.

Par définition, de petites améliorations dans des villes moyennes sont toujours plus visibles que dans des grandes agglomérations. Une nouvelle piscine municipale ou la rénovation du cinéma peuvent par exemple constituer des éléments qui impactent positivement sur la perception du cadre de vie, a fortiori, dans des villes de taille moyenne.

Ensuite, pour le tableau sur les équipements municipaux et la politique volontariste, il est à noter une meilleure qualité de réponses des mairies par rapport à l’année dernière.

Hormis quelques-unes, telle La Roche-sur-Yon par exemple qui n’a pas souhaité répondre au baromètre, la quasi-unanimité des municipalités ont globalement répondu avec beaucoup plus de précision.

Le non-changement d’interlocuteur dans la municipalité, la seconde édition du baromètre, une meilleure connaissance des dossiers, l’existence de réponses en 2010 à des questions qui étaient non-renseignées en 2009, peuvent entre autres expliquer cette amélioration dans le recueil des données.

Pour finir, il demeure toujours cette difficulté récurrente pour les villes du sud, et notamment le pourtour méditerranéen, à véritablement impulser une authentique politique d’accessibilité.

Ce constat peut être objectivé en établissant la moyenne des notes des chefs-lieux départementaux par région.

Alors que la moyenne nationale s’établit à 11,6/20 cette année, contre 10,6 l’an passé, la moyenne des chefs-lieux départementaux des régions du Languedoc-Roussillon (9,46), de PACA (9,7) et de la Corse (8,5) sont les seules à être en-dessous de 10.