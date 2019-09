Nanterre : une Opération Accessibilité des ERP artisanaux

D’ici le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public (ERP) doivent rendre accessible leurs locaux aux personnes handicapées. Pour épauler les artisans-commerçants dans leur démarche, la Ville de Nanterre et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont signé un partenariat. Objectifs : procéder à un état des lieux des ERP artisanaux, de mobiliser, sensibiliser et informer les acteurs du territoire autour du handicap et de l’accessibilité et de réaliser des diagnostics.

Afin de lancer ce partenariat, la ville et la CMA 92 organisent le 18 mars prochain une réunion de sensibilisation auprès des artisans-commerçants.

Réunion d’information

LUNDI 18 MARS 2013 à 20h

Maison des Associations – 11 rue des anciennes Mairies

92000 Nanterre