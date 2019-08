Nanterre: festival des arts de la rue, demandez le programme !

La mission handicap et le service culturel de la Ville de Nanterre vous invitent à venir gratuitement à Parade(s), le festival des arts de la rue (article du 1er juin 2010). Ce parcours de spectacles visuels non bruyants est bien adapté aux personnes ayant un handicap auditif, mental ou psychique. Programme.

Artistes de la troupe de l’opéra du Sichuan (Chine) 15h30 Parc des Anciennes Mairies

Durée 30 minutes

Détenteurs d’une tradition ancestrale, les artistes de la troupe de l’Opéra de Sichuan maîtrisent toutes les techniques de l’opéra chinois : kung-fu, chant, danses, acrobaties, costumes et changement de visage. Enchantement et dépaysement garantis pour les grands et les petits !

En partenariat avec le Théâtre Nanterre-Amandiers, avec les artistes du spectacle « Flowers in The Mirror » de Charles et Vincent Tordjman présenté au Théâtre Nanterre-Amandiers du 28 mai au 20 juin 2010.

LES SANGLES (notre photo) – 16h Parc des Anciennes Mairies

Le Groupe de libération des arbres Fable écolo aérienne – durée 1h15

Spectacle traduit en Langue des Signes Française (L.S.F.)

Un arbre est en grève de la sève depuis trois semaines. Il proteste contre le manque de considération de l’homme à l’égard du végétal. Un collectif d’artistes écolos décide de le sauver des bûcherons, de soutenir ses revendications et de lui prouver qu’une cohabitation harmonieuse avec l’homme est possible.

Le Boustrophédon – 17h45 Parvis de la cathédrale

Camélia et son pianiste

Fil et marionnette corporelle – durée 20 minutes Camélia, marionnette mi-femme mi-pantin, entre en piste pour nous faire son numéro de ballerine antihéroïne. Fildefériste défraîchie et rustre, mais décidée, elle est la preuve vivante que tout le monde a le droit à son heure de gloire. Elle danse, nonchalante et délurée, elle swingue avec humour et poésie et on se surprend, avec elle, à avoir envie d’y croire !

KAMCHATKA (Espagne) – 18h15

départ parvis de la Maison de la musique

Kamchàtka

Théâtre de rue déambulation – durée 1 h

Une dizaine de personnes avec seulement une valise et un souvenir. Elles semblent arriver d’un pays lointain et se retrouvent dans un lieu dont elles ne connaissent pas les règles, les normes, les secrets. Ingénues, curieuses, elles vont explorer la ville comme des enfants. Un rêve en plein coeur de notre réalité et finalement un miroir : celui de nos comportements face à l’Autre, l’Etranger, le Différent.