Nannosport à Belfast

Les quinze athlètes de petite taille comptent sur vous. Avec les Nouvelles de Rambouillet et comme avec RVE http://www.radiorve.com/ vous pouvez nous retrouver. Ainsi le Vendredi 31 Juillet de 19h30 à 20h00 une interview en direct de Belfast sera donnée sur RVE alors branchez vous et écoutez (nous l’espérons) les bonnes nouvelles venues d’Irlande. Avec cet évènement magique des Jeux Mondiaux de Belfast 2009 doit comme ceux de Rambouillet en 2005 rester dans les mémoires. Les athlètes attendent toujours et encore vos messages sur nanosports@free.fr et retrouvez nous aussi sur le le blog de Chevreuse.