Naissance de la newsletter « Tourisme et Handicap »

Forte d’une collaboration de plusieurs années au coté de l’Association Tourisme et Handicaps, la FNCDT, Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme, se mobilise pour sensibiliser et soutenir l’engagement de ses membres, et lance une newsletter « Tourisme et Handicap » destinée aux professionnels mais aussi au grand public.

Cette publication veut mettre en lumière les initiatives des Comités Départementaux du Tourisme pour faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées à de nombreux hébergements touristiques, d’équipements culturels ou sportifs et de sites patrimoniaux ou naturels. Trimestrielle, la newsletter « Tourisme et Handicap » présentera les réalisations mises en place par les départements dans le domaine du Handicap : lancement et compte-rendu d’évènement, réalisation de nouvelles brochures, ouverture de nouveaux sites accessibles…