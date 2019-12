Naissance aquatique: un choix

L’ Association Française de Naissance Aquatique vient d’ouvrir son nouveau site : www.accouchement-dans-leau.com Depuis ces dernières décennies, l’obstétrique moderne a réalisé d’importants progrès. Elle a permis l’amélioration de la prise en charge des grossesses et accouchements à hauts risques. Sa sophistication a apporté une sécurité et un confort supplémentaire pour les femmes exigeant une surveillance accrue pendant la grossesse et l’accouchement faisant régresser la mortalité materno-foetale.

L’accouchement est le plus souvent pris en charge de façon médicalisée, associant la position lithotomique traditionnelle avec analgésie péridurale et épisiotomie. L’hopital prend alors un caractère inhospitalier, facteur de stress et d’insatisfaction pour la parturiente. De nombreuses femmes recherchent d’autres alternatives d’accouchements et demandent surtout la possibilité du choix en fonction de leur propre sensibilité.

L’accouchement aquatique est une des alternatives qui se répand dans les pays occidentaux.

En 1992 et 1993 ont été recensées en Angleterre et Pays de Galles, 8255 femmes qui ont pris un bain chaud pendant le travail et 4494 naissances dans l’eau. La France n’a sans doute pas atteint ce niveau, mais de nombreuses maternités s’équipent en baignoire de relaxation et les accouchements dans l’eau se développent.

Les alternatives à l’accouchement classique deviennent aujourd’hui une réalité conséquente que nous devons prendre en compte et évaluer en fonction des risques et des bénéfices. Le choix des femmes pourra alors être respecté, sans que la sécurité qui a été acquise ces dernières années ne soit remise en cause.

