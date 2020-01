Nadine Morano reçoit les associations représentatives de personnes handicapées

Nadine Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, a commencé à engager des consultations avec les grandes associations actives dans la définition de la politique du handicap dans notre pays. Elle a tenu à recevoir les porte-paroles du Comité d’Entente des associations représentatives de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés, et notamment avec l’UNAPEI, l’APF, l’APAJH, le CLAPEAHA, le CNPSAA, la FFAIMC, le GIHP, l’UNISDA, la FNATH et l’UNAFAM.

Consciente de l’ampleur de l’action à mener en vue de l’amélioration de l’accessibilité, de la scolarisation des enfants handicapés et plus largement la diversification des modes de prise en charge des personnes souffrant d’un handicap, elle souhaite ainsi faire le point avec les associations sur l’ensemble des chantiers ouverts par le gouvernement et notamment par Valérie Létard, et définir les perspectives et priorités d’ actions à mener. Par ailleurs, Nadine Morano a également pris connaissance du rapport de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, publié hier, qui dresse un bilan sur les Maisons départementales des personnes handicapées. Elle présentera dans les semaines qui viennent des propositions à l’ensemble des acteurs concernés pour répondre aux attentes des personnes handicapées, de leur famille, des professionnels et des collectivités.