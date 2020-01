Nadine Morano: l’apprentissage “permet une insertion professionnelle plus rapide”

PARIS (AFP) – Nadine Morano, ministre de l’Apprentissage et de la Formation professionnelle, a exprimé jeudi sa volonté de “changer l’image de l’apprentissage”, qui “permet une insertion professionnelle beaucoup plus rapide”, en visitant un centre de formation des apprentis (CFA) à Paris. Mme Morano a souligné que “la formation par l’apprentissage permet de lutter efficacement contre le chômage des jeunes et permet une insertion professionnelle beaucoup plus rapide, de qualité”. “Il n’y a pas de filière noble. Il y a des filières. Il faut changer l’image de l’apprentissage. L’apprentissage c’est le métier et c’est un facteur de réussite sociale”, a affirmé la ministre.

Des campagnes de communication, notamment à destination des familles, seront lancées pour redorer l’image de l’apprentissage.

Quelque 500 millions d’euros du grand emprunt seront destinés à l’apprentissage, a souligné la ministre qui va rencontrer les acteurs de son secteur avant de fixer des objectifs précis. “L’idéal serait que chaque entreprise d’au moins 10 salariés ait un apprenti”, a-t-elle ajouté.

Le président Nicolas Sarkozy avait annoncé mardi soir qu’il souhaitait la formation de 200.000 apprentis supplémentaires d’ici à 2015 pour que leur nombre passe de 600.000 à 800.000.

Mme Morano a visité deux classes d’un CFA du IXe arrondissement de Paris et rencontré des jeunes apprenties en formation de BTS de management, ainsi que dix handicapés préparant des BTS.

