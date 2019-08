Nadine Morano félicite le nageur amputé qui a traversé la Manche à la nage

(AFP) – La secrétaire d’Etat chargée de la Famille et de la Solidarité, Nadine Morano, a salué la “performance sportive exceptionnelle” de Philippe Croizon, un homme de 42 ans amputé des quatre membres, qui a réussi samedi soir sa traversée de la Manche à la nage. Mme Morano s’est entretenue par téléphone avec Philippe Croizon à son arrivée à Wissant (Pas-de-Calais) “pour le féliciter chaleureusement après le véritable exploit qu’il vient d’accomplir, une réussite par le dépassement de soi”, a précisé le secrétariat d’Etat dans un communiqué.

“Son courage, sa ténacité et sa volonté lui ont permis d’accomplir une performance sportive exemplaire, qui envoie un véritable message de courage et d’espérance à tous les français et à la jeunesse de notre pays”, a déclaré la secrétaire d’Etat. “Par cet acte héroïque, Philippe Croizon démontre que rien n’est impossible dès lors que l’on croit en l’Homme”, a-t-elle encore dit.

Le nageur était parti peu avant 8H00 (heure française) samedi matin depuis Folkestone (Angleterre). Il a terminé sa traversée avec plusieurs heures d’avance sur les prévisions.

