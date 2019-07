« N’accordons pas trop d’importance aux chiffres »

Pour Handirect, Didier Fontana, président du Comité National du FIPHFP (1) fait le point sur l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique.





Où en est-on en matière de taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique ?

Le dernier taux d’emploi connu est celui qui est issu des déclarations des employeurs de 2010. Autrement dit, au 1er janvier 2009, les employeurs publics employaient 3,99 % de personnes handicapées. Nous devons attendre la tenue du prochain conseil d’administration du Fonds, le Comité national, pour faire connaître le taux 2010. Je peux vous indiquer qu’il est à nouveau en hausse. Nous communiquerons sur ce sujet ultérieurement. Quoi qu’il en soit, il m’a toujours semblé qu’il ne fallait pas attacher plus d’importance aux chiffres qu’ils n’en ont, ce qui m’importe, c’est le témoignage des personnes handicapées que je peux croiser ici où là sur le territoire. Ceux qui rencontrent encore bien des difficultés à trouver un emploi ou à faire en sorte de ne pas achopper quotidiennement aux difficultés matérielles (problèmes de transport, accessibilité de toilettes ou d’une salle de réunion…) et puis ces jeunes gens que j’ai pu croiser dernièrement, qui sont apprentis dans telle collectivité ou dans tel centre hospitalier, telle autre personne dont le poste a été adapté suite à une aggravation de son handicap… Il y a encore bien du travail pour faire avancer les choses et les comportements, mais un certain nombre de prises de conscience ont eu lieu, des actions sont menées un peu partout.

Remarquez-vous une inégalité dans les différentes fonctions publiques (fonction publique d’État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière…) ?

Il existe effectivement des disparités entre les différents employeurs publics. Ces derniers sont confrontés à des problématiques différentes. Je pense notamment à la question du maintien dans l’emploi des personnels soignants qui est prégnante dans les centres hospitaliers. Toutefois on ne peut pas généraliser. La différence se fait surtout au niveau des personnes : dès qu’une direction, un service, une équipe référente prend en main la question de l’emploi des personnes handicapées, alors les choses peuvent commencer à changer.

Aujourd’hui, à combien s’élève le total des contributions versées par les employeurs n’ayant pas atteint le seuil de 6 % ?

En 2011, ce montant s’élève à 185 M€.

Pour les employeurs qui n’ont pas atteint le seuil des 6 %, doivent-ils désormais payer la totalité de la somme dont ils sont redevables ?

Oui, c’est bien le cas.

Le FIPHFP a récemment décidé d’appliquer de nouvelles mesures en faveur de l’accessibilité des locaux professionnels et des écoles publiques. Que comprennent-elles ?

En effet, depuis septembre dernier, le FIPHFP a renforcé son action en matière d’accessibilité en consacrant 150M€ sur trois ans aux questions d’accessibilité des locaux professionnels, des écoles du service public, mais aussi d’accessibilité numérique. Ces financements, qui peuvent être demandés par tous les employeurs publics quelle que soit leur taille, intègrent toutes opérations de travaux d’accessibilité ou d’adaptation à toutes les formes de handicap (études incluses).

À titre d’exemple, l’aménagement d’ascenseurs ou escaliers, l’installation de pictogrammes adaptés ou encore la création de places de stationnement adaptées peuvent être financées.

Une convention avec la région Rhône-Alpes vient d’être signée pour un partenariat d’une durée de trois années. Quel est le but de ce partenariat ? D’autres conventions de ce type vont-elle être signées avec d’autres régions ?

Au-delà d’aides financières sur des dossiers spécifiques, comme l’accessibilité, le FIPHFP travaille avec les employeurs publics sous forme de conventions pluriannuelles pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans son ensemble :

recrutement, maintien dans l’emploi, formation, sensibilisation…

C’est ce type de convention qui a été signé avec la région Rhône-Alpes en septembre. D’autres régions françaises sont déjà sous convention avec le FIPHFP comme la Bretagne, le Centre ou l’Auvergne. D’autres vont suivre. Notre objectif

est de pouvoir avoir des conventions avec l’ensemble des régions de France.

(1) Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique