Mutuelles d’entreprise et contrats collectifs santé sur la sellette

Assureurs et entreprises vont être obligés de respecter à la lettre l’article 4 de la loi Evin de décembre 1989 sur les contrats collectifs de complémentaire santé, qui prévoit l’obligation d’assurer aux retraités, chômeurs ou invalides les mêmes prestations que celles du contrat collectif obligatoire en vigueur, pour un tarif qui ne soit pas supérieur de plus de 50%.

C’est ce qui résulte d’un jugement rendu le 13 janvier par la cour d’appel de Lyon, suite à un arrêt de la cour de cassation du 7 février 2008. Cette dernière avait cassé un premier jugement de la cour d’appel de Lyon donnant tort à un ancien salarié de la société CST France licencié en janvier 2002. Celui ci avait demandé le maintient intégral à titre individuel de la couverture santé et décès assurée par la mutuelle Micils (qui appartient au groupe Apicil) dont il bénéficiait au sein de son entreprise. Or cette dernière lui avait proposé un contrat dénommé « santé 500 » en lieu et place du contrat « santé 1000 » couvrant les salariés de CST France.

Dumping financier

Cette nouvelle jurisprudence met hors la loi des pratiques qui se sont généralisées dans la plupart des entreprises, notamment concernant les retraités qui se voient le plus souvent proposer de nouveaux contrats moins bien pourvus mais plus chers au prétexte qu’ils seraient « mieux adaptés à leur nouvelle situation ». Elle va contraindre entreprises et assureurs que la concurrence amène souvent à pratiquer un véritable dumping financier sur les contrats obligatoires, à revoir l’équilibre entre actifs et anciens salariés, qu’ils soient retraités, invalides ou licenciés. Une des pistes possibles serait de porter de 50% à 200% le montant de l’augmentation de cotisation qui peut être appliquée lors de la sortie d’un contrat collectif obligatoire. Les anciens salariés paieraient ainsi une cotisation 3 fois plus élevée au lieu de 1,5 fois aujourd’hui. C’est en tout cas l’exemple que donne l’Etat s’agissant des contrats couvrant ses fonctionnaires. (source Viva)