Mutualité: un service pour les sourds en Alsace

Afin de favoriser l’accès de tous à ses services, la Mutualité Française Alsace a choisi de rendre son réseau de soins accessible à toutes les personnes sourdes et malentendantes via la plateforme Acceo.

Depuis début mai, toute personne sourde ou malentendante, quel que soit son mode de communication, peut désormais contacter par téléphone ou venir dans les centres optiques, dentaires et audio en complète autonomie… De son domicile, l’usager sourd se connecte sur le site internet de la Mutualité Française Alsace www.mf-alsace.com pour télécharger l’application Acceo, signalée par un code visuel. Il se met ensuite en relation avec un opérateur Acceo (interprète ou transcripteur) via une webcam et un micro hautparleur. Celui-ci contacte par téléphone le service concerné et traduit ou transcrit en simultané la conversation entre la personne sourde et son interlocuteur entendant.