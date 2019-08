Musiques en tête: concert le 2 octobre

L’association “Musiques en tête” a pour objectif de collecter des fonds au profit de la recherche sur des maladies neurologiques rares telles que le Syndrome Cérébelleux et le Syndrome d’Angelman. Le samedi 3 octobre 2009, à l’Espace Culturel Saint-Exupéry à Marignane, a eu lieu la première édition de “Musiques en tête”, le concert de toutes les musiques. Six cent personnes sont venues assister à six heures de musique non-stop en live, avec des ambiances variées et continues en simultané : jazz, classique, musique de chambre, lyrique, variétés internationales… A cette occasion, 9000€ ont été récoltés et remis à la recherche.

“Musiques en tête”, le concert deuxième édition, aura lieu le samedi 2 octobre 2010 au même endroit, avec toujours de la musique en live pendant 6 heures, des ambiances musicales différentes en simultané avec, cette année, encore plus d’artistes qui nous font l’honneur et la joie de donner de leur temps et de leur talent pour participer à la lutte contre ces maladies neurologiques rares.

“Musiques en tête” 2010, c’est aussi :

– la projection du film ‶Nannerl, la Sœur de Mozart″ (sorti en juin 2010), l’histoire de la sœur virtuose et sacrifiée de Mozart,

– une exposition de peintures sur l’opéra et la musique,

– un moment de convivialité autour d’une restauration de qualité et d’une carte de boissons chaudes et froides (sans alcool).

Consultez en détail les projets de recherche soutenus sur www.musiquesentetes.org

Retrouvez le programme du concert du samedi 2 octobre 2010 et achetez vos places en ligne sur www.musiquesentetes.org