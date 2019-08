Le 20 mars 2009, l’association MESH (Musique et Situation de Handicap), en partenariat avec l’ADIAM Val d’Oise organise une journée de formation Handicap et Ecoute Musicale à Montmorency. Sont concernes en priorité par cette formation : les directeurs de Conservatoires, les professeurs de musique et musiciens et les éducateurs spécialises ayant une pratique musicale.

Objectifs de la formation :

– Définir les enjeux spécifiques de l’écoute musicale pour la personne handicapée.

– Dégager les problématiques induites.

– Appréhender les différents dispositifs d’écoute adaptés.

Les thèmes abordés lors de cette intervention :

– La place et le rôle de l’écoute musicale pour la personne handicapée.

– Informations sur les différentes situations de handicap et les démarches d’écoute.

– Les outils pédagogiques adaptés.

– Mise en situation sur un dispositif d’écoute adaptée.

– Témoignages d’élèves handicapés

– Echanges et réflexions à propos des cadres d’écoutes proposés.

→ La formation « Musique et Handicap : Quelles démarches d’écoute » sera animée

par Magali VIALLEFOND, maître de conférence à l’INS HEA et directrice du pôle recherche

de MESH ainsi que par Daniel CHAPY, professeur des écoles et chargé du développement

des activités musicales à l’institut départemental pour jeunes sourds Gustave Baguer

Vendredi 20 Mars 2009 – 10h – 17h

Journée animée par Magali VIALLEFOND et Daniel CHAPY

Conservatoire à rayonnement communal de Montmorency

23 rue du temple – 95160 Montmorency

Pour participer a la journée de formation :

Inscriptions auprès de l’ADIAM au 01 34 25 30 67

Tarifs : 30€ pour les structures

15€ pour les individuels