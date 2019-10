Musique et handicap : Un diplôme de musicien intervenant dédié

Musique et handicap : Un diplôme de musicien intervenant tourné vers le handicap

Le CFMI de l’Université Lumière Lyon 2 – Centre de Formation de Musiciens Intervenant à l’école – lance en ce mois de septembre 2019 un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant Spécialiste (DUMUSIS) mention Santé Musique et Handicap. Chaque promotion est limitée à 15 personnes maximum, qui suivront 180 heures de formation et effectueront 120 heures de stage pratique.

« L’accès de tous à la pratique artistique, et particulièrement à la pratique musicale, apparaît comme une nécessité pour notre société, explique le centre de formation de Musiciens Intervenant à l’école (CFMI). Dans ce contexte, les demandes se sont multipliées pour que des actions se mettent en place en direction de publics spécifiques. Elles ont généré des besoins de formation complémentaire pour des personnes qui, déjà qualifiées pour assurer des tâches d’éducation et de pratique musicale, souhaitent pouvoir parfaire leurs compétences pour travailler avec des publics particuliers ». Les sélections pour la prochaine promotion débuteront fin 2019- début 2020.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la formation de Musicien Intervenant Spécialiste Musique et Handicap, ou en savoir plus sur les différents cursus et diplômes proposés par le CFMI de l’Université Lumière Lyon 2, rendez-vous sur le site : www.cfmi-lyon.fr