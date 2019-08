Musée Laumonier: Sur les traces de la locomotive à vapeur et de l’histoire industrielle de Vierzon

Carrefour ferroviaire depuis 1847, Vierzon rend hommage à la locomotive à vapeur qui fut l’une des ambassadrices du développement de son patrimoine industriel. Le Musée Laumônier de la locomotive à vapeur, né grâce à la passion d’un ancien chef de dépôt de Vierzon, s’attache à retracer l’épopée de ces fabuleuses machines. Vous pourrez revivre plus de 150 ans d’histoire du chemin de fer, à travers une collection unique de pièces, de modèles réduits à l’échelle 1/20 e & 1/11 e de vapeur vive, de maquettes, de dessins, d’affiches et de poèmes à lire sans hâte.

À la grande époque de la vapeur, un mécanicien et un chauffeur étaient associés pour des années… Ils effectuaient le même service, leurs repos coïncidaient avec les jours de lavage de la chaudière de l’engin. Les congés étaient pris simultanément. Le mot « Equipe » n’était pas vain, entre ces deux hommes, les repas étaient partagés dans le corps de garde. Sur la machine ils s’entretenaient de leurs joies et de leurs peines, malgré le dur labeur qu’ils effectuaient.

Pour un aller et retour de Vierzon à St Germain des Fossés avec une « Pacific », il fallait faire brûler six à sept tonnes de charbon dans le foyer pour arriver à faire bouillir et vaporiser 60 m3 d’eau, on comprend aisément qu’au retour ces hommes n’avaient qu’une envie : savourer un repos bien mérité. C’était la grande époque de la Traction vapeur. Par la suite, les locomotives américaines 141 R apporteront aux équipes, le confort, ou presque, d’une machine électrique ; cabine fermée, éclairage électrique et surtout chargement mécanique du foyer à l’aide du stocker. Dès leur arrivée, ces locomotives furent utilisées en banalité, seul les 23 dernières « Pacific » conservèrent leurs équipes titulaires jusqu’à la fin en 1951-1952.

Raymond Laumônier, un cheminot au long cours, un passionné du rail…

Né en 1919 à Montluçon, Raymond Laumônier entre au chemin de fer le 1er octobre 1936, au dépôt de Montluçon qu’il fréquente jusqu’en 1944. Il débute sa carrière comme apprenti vapeur. Bien aiguillé par toutes les personnes qui l’entourent, il suit de nombreux stages qui lui permettent d’accéder au poste de chauffeur de route, de mécanicien de route et de conducteur électricien (dépôt de Limoges).

Le 8 septembre 1944, au cours de la remorque d’un train, il essuie les bombardements et les rafales de mitrailleuses des avions allemands. Sévèrement blessé, il restera hospitalisé durant six mois à Guéret. A sa guérison, il rejoint le dépôt de Vierzon en 1945 et effectue du service comme conducteur électricien, jusqu’en 1955. Après de nouveaux examens il est nommé sous-chef de dépôt intérimaire, sous-chef de dépôt, chef de traction principal surveillance ligne vapeur, électrique et thermique, puis il est nommé chef de dépôt à Vierzon le 1er Novembre 1971. A l’heure de la retraite, le 31 octobre 1976, il reçoit le grade de chef de dépôt honoraire. Mais Raymond Laumônier reste avant tout un passionné du Rail. Outre une impressionnante collection de documentation et d’archives, il est l’initiateur des deux opérations “portes ouvertes” organisées au dépôt de Vierzon en 1975 et 1977, sur le thème des locomotives à vapeur.

Depuis, il a consacré une bonne partie de son emploi de retraité à préparer des expositions qui étaient de véritables rassemblements de ferrovipathes autour de superbes réseaux à l’échelle 1/20 ème de vapeur vive et qui connaissaient un succès fort mérité. Compte-tenu de son expérience, il est aussi souvent conseiller auprès de diverses associations qui possèdent des locomotives à vapeur.

En juillet 2002, il fait don de sa collection à la municipalité de Vierzon, qui ouvre un musée en son nom dédié à la “Locomotive à Vapeur”,

Désormais, Raymond Laumônier est certain d’avoir sauvegardé l’oeuvre de sa vie.

PRATIQUE

Le Musée Laumônier est titulaire depuis le 11 avril 2005, du Label « Tourisme et Handicaps » pour le handicap moteur et mental ainsi que du label « Charte de Qualité » du Pays. En 2008, le musée s’inscrit dans le projet général du Pôle Handicap de la Ville de Vierzon.

Afin de développer et d’affirmer sa qualité d’accueil et de visite à destination de tous publics, le musée de la locomotive à vapeur poursuit l’aménagement du site à destination des handicaps visuel et auditif.

Le musée créer en 2008 un parcours sensoriel à destination des personnes ayant un handicap visuel et auditif, avec des aménagements adaptés. Nous avons collaboré avec une association reconnue d’utilité publique « Valentin Haüy ».

Musée Laumônier de la locomotive à vapeur : “Sur Réservation”

* Les visites guidées tactiles pour les déficients visuels avec pupitres en braille et dessins en relief

* Les visites à destination du public sourd : Nous vous accueillons en LSF avec un film de 20 min en Langue des Signes commentant la visite du musée

* Nous mettons à disposition à l’accueil des livrets de visites adaptés au public en situation de handicap

Nos visites sont également aménagées pour permettre aux personnes à mobilité réduite de suivre la totalité de la visite sans assistance.

Conditions de visite pour les groupes :

Le Musée Laumônier est ouvert toute l’année sur rendez-vous (matin et soir).

Contacter le service Patrimoine, en Mairie de Vierzon, Place de l’hôtel de Ville 18100 Vierzon.

La visite est guidée, compter environ 1 h 20.

Conditions de visite – Touriste individuel :

Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h 18 h, de la première semaine de mars jusqu’à mi-décembre.

Pas besoin de demande préalable pour visiter en individuel, les visites sont soit libres soit accompagnées si les visiteurs le souhaitent (prévoir 1 h 15 environ).

Le Musée Laumonier participe aux journées Tourisme et Handicaps du 21 et 22 mars 2009, gratuité du musée. Gratuité du musée lors des journées du patrimoine. Les visites sont adaptées au cas par cas.

Adresse: 15, rue de la Société Française 18100 Vierzon Tel : 02 48 71 10 94 Fax : 02 48 71 98 06 e-mail: locovapeur@wanadoo.fr

Ouverture au public du mercredi au dimanche de 14h à 18h, parking à proximité accessible aux visiteurs handicapés