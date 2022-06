Musée gallo-romain Saint-Romain-en-Gal : un lieu accessible au handicap

Ecouter article Ecouter article

Gros plan sur le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal et sa marque nationale Tourisme et Handicap

Situé dans le département du Rhône, au cœur de l’ancienne cité romaine de Vienne, le musée gallo-romain et ses sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal ont obtenu la marque d’État Tourisme et handicap en 2021. Pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir, ci-dessous, l’interview de Jérôme Fage, en charge des publics et référent accessibilité du musée.

Pour le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, quels sont les avantages de la marque Tourisme et Handicap ?

Concrètement, les avantages de la marque Tourisme et handicap sont bénéfiques à deux niveaux : d’abord, pour nos usagers souffrant d’un handicap, ce label leur garantit un accueil efficace et adapté, notamment grâce aux pictogrammes qui renseignent spécifiquement des conditions d’accessibilité en fonction du type de handicap : auditif, mental, moteur, visuel. Ensuite, pour notre statut d’établissement à vocations culturelle et touristique, posséder cette marque témoigne de la reconnaissance de notre travail et de nos efforts pour proposer une accessibilité et un accueil optimal à nos visiteurs handicapés. De plus, notre établissement pourra bénéficier de la promotion des établissements labellisés assurée par l’État et l’association Tourisme et handicaps aux niveaux national et international, et localement par les partenaires territoriaux Tourisme & Handicap via leurs actions de communication, documents d’information et sites internet.

Quelles sont vos perspectives concernant cette marque ?

La marque d’État nous a été attribuée pour cinq ans renouvelables pour trois catégories sur quatre à savoir : le handicap moteur, mental et auditif. Ainsi, seule manque à l’heure actuelle le pictogramme de la déficience visuelle. Le planning des travaux à venir (sécurisation des escaliers et intégration de bas-reliefs-tactiles dans les collections permanentes) envisage l’obtention de cette catégorie dans un délai à courte échéance.

Pour un tel musée, que permet l’obtention de la marque Tourisme & Handicap ?

Cette étape importante récompense les efforts de ces dernières années durant lesquelles le musée a poursuivi ses engagements par une série d’investissements et de réalisations parfois innovantes : formation des agents à l’accueil des personnes handicapées (service accueil, médiation, sécurité) ; réalisation d’un cheminement PMR sur le site archéologique ; conception d’un parcours audio-descriptif (livret tactile/ audioguidage adapté/ éléments tactiles intégrés) ; mise à disposition de livrets d’accompagnement à la visite autonome pour les collections permanentes et temporaires et le site archéologique (livrets en FALC ; livret PMR) ; outils et produits de médiation adaptés ; accessibilité de l’auditorium (sécurisation et création de places PMR) ; accessibilité des sanitaires intérieurs et extérieurs ; dispositifs d’accueil (bornes à boucle magnétique, signalétique adaptée, etc.) ; ascenseurs normalisés ; création de pages dédiées sur le site internet du musée, etc.

Cette reconnaissance donne-t-elle une nouvelle image du handicap ?

La prise de conscience établie et confortée par ce label, fait qu’elle s’inscrit durablement dans la réflexion et les pratiques professionnelles de nos agents. Elle contribue à entretenir auprès de nos usagers une image très positive et porteuse de sens, celle d’un musée ouvert à tous.

Consultez les livrets d’accessibilité établis : Livret de visite PMR ; Livret de visite FALC ; Livret Infos Pratiques FALC

Pour en savoir plus sur le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal : https://musee-site.rhone.fr/

Article réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

En photo : L’enceinte extérieure du Musée de St-Romain-en-Gal ©P.-Ageneau