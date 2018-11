Musée du Quai Branly : Rendez-vous du 1er au 9 décembre !

Du samedi 1er décembre au dimanche 9 décembre, le Musée du Quai Branly organisera dans ses locaux sa « Semaine de l’accessibilité 2018 ».

Cette année, la Semaine de l’accessibilité du Musée du Quai Branly vivra sa 5e édition! Au programme de cet événement : des visites guidées, des contes, des ateliers, des rencontres, des projections, des parcours sensoriels… Destinées à tous les publics, avec ou sans handicap, ces activités permettront de découvrir les différentes cultures du monde de manière ludique, avec également certains programmes plus particulièrement adaptés aux enfants.

Parmi les animations programmées :

– « Tous différents » : Visite guidée. Comment représente-t-on celui qui est est différent dans les cultures du monde ? Visite multi sensorielle accessible à tous. Dès 12 ans. Samedi 1er et 8 décembre à 11h15. Dimanche 2 décembre à 11h15.

– « Réinventer les musées grâce à l’accessibilité » : Table ronde. Comment la réflexion sur l’accessibilité universelle permet-elle aux musées de se réinventer ? Aménagement des espaces, scénographie, conception d’activités et outils de médiation… Comment travailler à partir des spécificités des visiteurs en situation de handicap peut-il rendre les musées plus inclusifs, ouverts et agréables à tous ? Vendredi 7 décembre à 10h.

– « L’arbre aux idées reçues » : Une installation qui ouvre la réflexion sur les idées répandues à propos des troubles psychiques. En accès libre tout au long de la semaine.

– « Atelier Destination musiques » : Dès 9 ans. Sur inscription. Écoutez, observez, jouez… Partez à la rencontre des cultures du monde par le chemin des sons. Samedi 1er et 8 décembre à 14h30. Dimanche 2 décembre à 15h. Mercredi 5 décembre à 14h. Dimanche 9 décembre à 11h.

– Projection du film d’animation « Coco » : Découvrez le dernier-né de la galaxie Pixar/Disney consacré à la fête des morts au Mexique ! Au Mexique, le petit Miguel rêve de devenir un grand musicien. Un jour, il entame un voyage dans le Royaume des Morts pour découvrir la véritable histoire de sa famille et suivre son rêve ! Mercredi 5 décembre à 14h30.

Pour découvrir l’agenda complet des événements organisés à l’occasion de la Semaine de l’accessibilité du Musée du Quai Branly : http://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/en-situation-de-handicap/accessibilite-au-musee/

Pour vous informer sur l’accessibilité des événements avant votre venue : Mail : accessibilite@quaibranly.fr Tél. 01.56.61.53.18

Pratique

Semaine de l’accessibilité du Musée du Quai Branly

Du 1er au 9 décembre 2018.

Lieu : 37, quai Branly et 222 rue de l’Université (accès PMR) 75007 Paris

Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h

Jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h