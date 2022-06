Musée accessible au handicap : une formation pour les professionnels

Make.org Foundation, l’Association Tourisme et Handicaps (ATH) et Action Handicap France lancent “Mon Musée Accessible”. Un programme gratuit, en e-learning, pour former les salariés des musées à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Depuis 2005, la loi oblige les établissements culturels français, et notamment les musées, à se rendre accessibles aux publics en situation de handicap. Toutefois, dans les faits, on ne retrouve que 37% des musées ayant leurs personnels formés à l’accueil des personnes handicapées et seulement 535 musées sur 8000 se sont vus attribuer la Marque d’État Tourisme et Handicap.

Un constat que semblent déplorer les français. Puisqu’en 2018, suite à une consultation citoyenne nationale initiée par la plateforme de mobilisation citoyenne Make.org, la question de l’accessibilité des lieux culturels aux personnes en situation de handicap est ressortie comme une priorité.

Rendre les musées accessibles au handicap en formant les professionnels

Pour répondre à cette problématique, Make.org Foundation, l’Association Tourisme et Handicaps (ATH) et Action Handicap France ont décidé de créer “Mon musée Accessible”. Ce programme a pour objectif de rendre les musées accessibles à tous, aussi bien sur le critère de l’accès au site, que sur celui de l’accueil.

L’ambition est de former près de 2000 musées à accueillir des personnes en situation de handicap et de les labelliser par la Marque d’État Tourisme et Handicap. Rappelons que cette marque est le seul moyen d’identification fiable d’une accessibilité pour les 4 familles de handicap.

Sur quoi repose le programme ?

Disponible en e-learning, le programme comprend 3 parties :

Tout d’abord, un tronc commun qui permettra de partager une vision commune de l’inclusion et du handicap.

Vous pourrez ensuite découvrir deux parcours différents.

Un premier parcours dédié aux personnes en contact avec le public. Afin d’acquérir les bonnes pratiques et donner les devoirs de chacun dans leur activité quotidienne.

Puis, un second parcours destiné aux métiers de l’administration et de la direction pour donner le cadre et les leviers d’une transformation structurelle du musée.

Le programme est construit autour de 8 modules, étalés sur une durée totale de 3h.

Ainsi, les participants auront tous les outils en main pour faciliter leurs interactions avec tout type de public et participer à la transformation de leurs musées en les rendant plus accessibles au handicap !



À qui s’adresse t-il ?