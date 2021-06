Musée accessible à Paris : Découvrez les civilisations au Quai Branly

Ecouter article Ecouter article





Quai Branly : Un musée accessible pour découvrir les civilisations à Paris

Découvrir les arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques à travers des collections d’objets, livres, photographies, films et enregistrements musicaux : voici ce que propose le musée du Quai Branly, à Paris, dans un environnement particulièrement accessible et adapté à tous les types de handicaps.

Le musée a rouvert ses portes ! Toutefois, en attendant une amélioration de la situation sanitaire liée au Covid, le musée continue à organiser de nombreuses animations à distance dédiées aux groupes en situation de handicap : conférences, contes, ateliers…

Il met également à disposition en ligne des brochures « Musée accessible » et « Guide pratique » pour les visiteurs déficients visuels, sourds et malentendants, et déficients intellectuels, afin de les aider à préparer au mieux leurs prochaines venues.

Sur place, différents aménagements sont prévus pour permettre à chacun, quel que soit son handicap, de profiter au mieux des collections et activités proposées par le musée.

À noter que le musée a obtenu la marque Tourisme & Handicap pour les handicaps moteur, mental, auditif et visuel.

Pour obtenir plus d’informations sur le musée du quai Branly et ses aménagements pour améliorer l’accessibilité des visiteurs en situation de handicap, rendez-vous sur le site dédié : www.quaibranly.fr, ou contactez les équipes du musée au 01.56.61.53.18 et via l’adresse mail : [email protected]