Mucoviscidose : Mucovie rejoint le Programme Meveol

L’association Mucovie rejoint le programme Meveol et apporte son soutien à cette nouvelle voie thérapeutique efficace contre les infections respiratoires les plus résistantes dans la mucoviscidose. Ensemble pour un développement plus rapide du candidat médicament Meveol L’association annonce qu’elle participera au financement des essais cliniques qui permettront, si les résultats prometteurs obtenus in vitro et in vivo sont confirmés, de mettre à disposition des patients un nouveau traitement efficace contres les infections respiratoires les plus résistantes dans la mucoviscidose.

Lors de son assemblée générale annuelle, l’association Mucovie a confirmé sa volonté de participer financièrement au programme Meveol afin d’accélérer le développement de ce candidat médicament développé par la société Alaxia. Philippe Nussbaumer, président de l’association Mucoviscidose Innovation, à l’initiative de ce programme, a déclaré : « C’est un soutien précieux et une aide réelle qui va concrètement nous permettre d’aller plus vite dans la mise au point de cette nouvelle solution thérapeutique.

Au-delà de l’aspect financier, c’est également un vrai encouragement de constater la mobilisation de la communauté mucoviscidose autour de ce programme prometteur. »

A propos de Mucovie

Mucovie est une association des Pyrénées Orientales, active dans la lutte contre la mucoviscidose. Parrainée par Bernard Goutta et Tchéky Karyo avec le soutien de Cali, Dani, Jo Maso et Patrice Lagisquet, soutenue par l’USAP et tout le pays catalan, Mucovie a versé plus de 250 000 euros pour la recherche sur la mucoviscidose depuis 2004.

Meveol : OSCN / Lactoferrine



Prévu pour une administration par voie inhalée, l’Hypothiocyanite/Lactoferrine (Meveol), s’appuie sur des découvertes récentes qui mettent en lumière un défaut du système immunitaire primaire chez les patients atteints de mucoviscidose. Le produit Meveol a pour objectif de compenser ce manque en apportant directement dans les poumons les molécules naturelles antimicrobiennes qui ne sont pas produites du fait de la maladie. Son efficacité est prouvée in vitro et in vivo sur les souches bactériennes issues de patients les plus résistantes dans le cadre de la mucoviscidose. La désignation Médicament Orphelin accordée en Europe par l’EMA (anciennement EMeA) puis aux USA par la FDA confirme le fort intérêt thérapeutique potentiel de ce nouveau traitement

