Mozaik-Stages : recruter sans discriminer

Pour sa deuxième édition de Mozaik-Stages, Mozaik RH va présenter le 6 décembre plus de 100 étudiants issus de quartiers à ses entreprises partenaires. Cette journée d’information métiers (le matin) et de pré-recrutement (l’après-midi) permettra la rencontre de jeunes diplômés talentueux, motivés et bien préparés par les professionnels de Mozaïk RH avec des entreprises engagées proposant plus de 100 offres de stage. *

Mozaik-Stages c’est :

– une occasion unique, pour des candidats trop souvent discriminés lors des recrutements en raison de leurs origines géographiques ou sociales, de valoriser leur candidature. L’accompagnement mis en place par Mozaik RH leur permet de se positionner en amont sur les offres de stage proposées par de grandes entreprises partenaires de l’opération. Ils abordent ainsi les entretiens plus en confiance, grâce aux techniques de présentation acquises durant les ateliers de préparation.

– l’assurance pour les entreprises partenaires d’accéder à des candidatures de qualité, présélectionnées en fonction de leurs critères et correspondant précisément à leurs besoins.

Mozaïk RH est le 1er cabinet associatif de recrutement et de conseil en Ressources Humaines spécialisé dans la promotion de la diversité auprès des entreprises publiques et privées. Mozaïk RH propose un modèle alternatif aux politiques d’embauche et de gestion des carrières : il privilégie compétences et potentiels personnels des candidats, et prône l’égalité des chances par l’égalité de traitement.