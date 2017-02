Mouv Emploi : De nouvelles actions emploi dans le Rhône

Deux nouvelles actions emploi dans le Rhône : Mouv Emploi et Handi’Rencontres Entreprises !

LADAPT du Rhône et ses partenaires ont fait le constat depuis déjà 3 ans que le forum de recrutement de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées n’apportait plus la satisfaction nécessaire, pour un tel événement. De moins en moins d’emplois proposés et des TPE et PME absentes de l’événement. Parallèlement, Gilbert Neves, qui est en charge de l’organisation des événements, en concertation avec les partenaires de LADAPT, a réfléchi à la manière dont on pouvait renouveler l’approche des entreprises. Il en est ressorti Mouv emploi et Handi’Rencontres Entreprises.

Mouv Emploi

Cette réflexion a donné naissance à une action baptisé Mouv’Emploi. Le principe est simple et efficace. En amont de la journée d’action, Gilbert et ses équipiers ont repéré des rues particulièrement commerçantes ou dotées de nombreuses PME et TPE. Chacun des ses commerces ou entreprises est approché pour le sensibiliser à l’intégration de personnes en situation de handicap, soit par l’emploi direct, soit par l’accueil en stage.

En parallèle des candidats qui sont issus des formations de LADAPT, de l’AFPA, des Greta, de CEFRA ou qui sont identifiés lors d’autre manifestations liées au recrutement de personnes handicapées sont contactés. Tous sont conviés à participer, sous la forme du volontariat, au Mouv’Emploi. Le principe est ensuite très simple, les candidats sont préparés et envoyés dans les rues pré-repérées de Lyon pour aller, en binôme, à la rencontre des entreprises. Chaque binôme est outillé de documents qu’il doit transmettre aux entreprises pour présenter de manière claire les avantages du recrutement d’une personne handicapée. Lors de la rencontre, les candidats se présentent et expliquent qu’ils viennent rencontrer les entreprises pour voir si ces dernières ont un poste à pourvoir ou si elles peuvent accueillir un stagiaire. Ils ne démarchent pas essentiellement pour eux mais pour la collectivité.

L’accueil réservé aux candidats s’est toujours avéré chaleureux et les gérants sont particulièrement intéressés à la fois par la démarche et par le fait de recruter une personne handicapée. Cette action qui relève de la sensibilisation tout comme de la recherche d’emploi est un véritable succès. Les candidats partis pour certains assez anxieux, sont revenus les sourire aux lèvres. Il faut dire que Gilbert Neves avait bien cadré l’expérience. En effet, outre la préparation effectuée auprès des entreprises, des référents étaient joignables à tout moment par téléphone pour régler une éventuelle situation de blocage, ce qui ne fut pas nécessaire. Le résultat final est encore plus surprenant puisque les 16 binômes qui sont partis à l’assaut des rues de Lyon, sont revenus avec 21 propositions de poste en CDI et CDD, et 23 propositions de stage. Comme quoi l’action et le volontarisme donnent des résultats concrets. Ce que cherchait aussi Gilbert Neves à travers cette action, c’était de redonner aux personnes handicapées le goût de la recherche active sur le terrain et du contact direct avec les chefs d’entreprises. Bien sur ce type d’action n’est pas possible avec les grandes entreprises, qu’à cela ne tienne, Gilbert à une autre cartouche à jouer.

Handi’Rencontres Entreprises

Toujours motivé par l’envie de faire évoluer le recrutement des personnes handicapées, les grandes entreprises ne sont pas laissées en reste. Pour elles, Gilbert a imaginé l’action baptisée Handi’Rencontres Entreprises. Cette initiative consiste à proposer aux entreprises des modules de présentation de la structure et de sa politique d’emploi des personnes handicapées, de conseils en recrutement, de découverte et échanges sur ses métiers et bien sûr de collecte de candidatures possibles pour des demandeurs d’emploi en situation de handicap, directement dans leurs locaux en fonction de leur besoin et de leur disponibilité. L’avantage évident c’est que les entreprises à qui l’on propose un service à la carte sont plus réceptives. Autre avantage : elles choisissent d’utiliser les modules qui les intéressent au moment où elles sont disponibles et lorsqu’elles ont pu, en interne, mobiliser les personnes concernées. Le jour J, le personnel impliqué est de fait ouvert à l’accueil des demandeurs d’emploi en situation de handicap sur les modules choisis. Les candidats présents sont présélectionnés pour être en phase avec les besoins du moment de l’entreprise, cela évite la perte de temps et les désillusions pour chacune des parties et rassure l’entreprise sur ce modèle de recrutement. Cette année ce sont neufs entreprises Lyonnaises qui ont fait ce choix. Chacune à des jours différents et pour des besoins distincts.

Au final, c’est la satisfaction générale, les entreprises sont en adéquation avec leurs attentes, et LADAPT a donné naissance à une approche plus en phase avec les besoins de certaines grandes entreprises. Quant aux candidats, ils ont découvert l’entreprise, les services, l’ambiance, les différents métiers, le trajet entre chez eux et l’entreprise. C’est du vivant et du concret. Ce contact qui semble nécessaire, évident et naturel, n’est en réalité jamais possible sur les forums de recrutements, même si leur nécessité n’est pas remise en cause.

Pour plus d’informations : neves.gilbert@ladapt.net

Photo : Un binôme Mouv Emploi sonne à la porte d’une entreprise.