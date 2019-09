Moscou : Les conducteurs irrespectueux des personnes handicapées rappelés à l’ordre par un fantôme

Sensibiliser les conducteurs à l’importance du respect des places de stationnement réservées aux personnes handicapées, et interpeller les plus irrespectueux d’entre eux : Tels sont les objectifs de la grande campagne de sensibilisation « More than a sign » lancée par l’association russe Dislife et l’agence Y&R Moscow.

Elle propose au public un court-métrage explicatif, à travers lequel un jeune homme en fauteuil roulant exprime son ras-le-bol face aux 30% de conducteurs russes qui ne respectent pas les emplacements réservés (estimations de l’association Dislife). Ainsi débute la vidéo : « Bonjour. Pouvez-vous me voir ? Vraiment ? Parce que pour 30% de conducteurs en Russie je n’existe pas. Ils prennent les places réservées et ne se soucient pas des marquages au sol. Ils oublient tous que je ne suis pas seulement un logo. L’association Dislife souhaite changer la vision que vous avez d’une vraie personne en situation de handicap… ».

Dans le même temps, un accueil bien particulier est réservé à tous les conducteurs qui seraient pris sur le fait. Dès lors qu’ils s’apprêtent à avancer sur une place réservée, un hologramme fantomatique représentant une personne en fauteuil roulant apparaît sous leurs yeux en criant: « Stop ! Que faîtes-vous ? Je ne suis pas qu’un simple marquage au sol ! Ne faîtes pas comme si je n’existais pas ! Pourquoi êtes-vous surpris ? Il s’agit d’une place réservée aux personnes handicapées. Oui, j’existe ! Alors trouvez une autre place s’il vous plaît. Je dois surmonter beaucoup de défis chaque jour. Votre seul défi à vous c’est de respecter mes droits».

Pour rendre ce scénario possible, plusieurs parkings de centres commerciaux et de centres d’affaires de Moscou ont été équipés de caméras spécifiques et de détecteurs d’autocollants attestant ou non du handicap des conducteurs.

Découvrez ici le clip de sensibilisation en version originale

Découvrez ici une version sous-titrée par Divertissonsnous.