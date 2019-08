Mornay partenaire exclusif de l’Association Meuphine

Le Groupe Mornay a financé, à hauteur de 8500 euros, l’intégralité de la deuxième édition des rencontres Norm’ Handicap, organisée à l’initiative de Meuphine, association implantée en Seine et Marne qui oeuvre en faveur de l’intégration des enfants en situation de handicap.

Projet artistique destiné à sensibiliser le jeune public au handicap, les rencontres Norm’ Handicap invitent des élèves handicapés et valides à exprimer leur vision du handicap à travers la création de fresques. Ce dimanche 15 mai 2011 à Tournan en brie (77), les 10 fresques réalisées sur le thème du « Handicap en 2025 » seront récompensées et ensuite offertes à des structures associées d’une manière ou d’une autre au monde de l’enfance et/ou du handicap. En soutenant cette démarche pour la deuxième année consécutive, le Groupe Mornay affirme sa volonté de contribuer à faire évoluer les représentations du handicap dès le plus jeune âge et conforte son engagement aux côtés des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

4 classes de collège et 6 classes d’école primaire ont participé à cette édition des rencontres Norm Handicap. Certaines associent des enfants valides et leurs camarades handicapés, et l’une d’entre elles ne compte que des élèves handicapés. Les uns et les autres ont travaillé tout au long de l’année scolaire écoulée sur ce que leur inspirait la notion de handicap dans un avenir proche : l’architecture, les modes de transport, les moyens de communication, mais également les nouvelles formes de handicap, les structures d’accueil de demain…

Le 15 mai, un jury de personnalités, parmi lesquelles Delphine Massot pour le Groupe Mornay va attribuer un prix pour chaque fresque, le 1er d’entre eux étant le Prix Espoir Génération Future.

Créée en 2003, l’association Meuphine, située à Tournan en Brie (Seine et Marne) a pour vocation de favoriser l’intégration des enfants en situation de handicap dans les milieux scolaire, sportif et culturel. Elle propose leur participation à des activités en milieu « ordinaire », et anime parallèlement des ateliers et sorties spécifiquement adaptées à leur handicap.

Meuphine accompagne également les parents dans leurs démarches administratives et leur apporte un soutien moral en aménageant des moments d’échange et de répit.

Meuphine compte actuellement 110 adhérents et 27 enfants. L’association Meuphine a également créé Handicapables, une exposition photo qui tourne en France

depuis maintenant 3 ans. Pour plus d’informations, www.asso-meuphine.org