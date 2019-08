La Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire (ASPBD) et le Conseil général du Val-de-Marne organisent le 05 novembre 2009 à Créteil la 9e journée de santé publique dentaire sous la présidence scientifique des Professeurs Martine Hennequin de l’Université d’Auvergne et Claude Hamonet de l’Université Paris 12 sur le thème : les situations de handicap en santé bucco-dentaire.

En savoir plus : http://www.aspbd.fr