Montréal encore !

Le Musée des Sœurs de Miséricorde et le Musée des Sœurs de la Providence participeront pour la première fois aux Journées de la culture 2010. Situées à une quinzaine de minutes l’une et de l’autre, les deux institutions espèrent que le public profitera de leur proximité et de la coordination de leurs heures d’ouverture pour visiter les deux musées la même journée. Des visites spéciales sont organisées à cette occasion pour permettre au public de découvrir plus de 120 ans d’histoire de la surdité à travers l’éducation des filles sourdes par les Sœurs de la Providence à Montréal et la communauté des Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (religieuses sourdes).

Musée des Sœurs de Miséricorde

Programmation spéciale — Deux visites spéciales ont été conçues par le Musée des Sœurs de Miséricorde pour souligner sa première participation aux Journées de la culture. Le public aura d’abord l’opportunité de découvrir l’audacieuse fondatrice des Sœurs de Miséricorde, Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864), tout en explorant les trois salles d’exposition du musée. Ensuite, il pourra contempler l’unique chapelle conventuelle à plan circulaire du Québec.

Horaire du 24 et du 25 septembre — Le vendredi 24 septembre, les visites débuteront à 10 h et à 13 h 30, tandis que les visites du samedi 25 septembre auront lieu à 10 h et à 14 h. Durée approximative des visites : 2 h.

Le Musée est situé dans la Maison mère de la communauté, 12435, avenue de la Miséricorde, secteur Cartierville. Il est voué à raconter l’histoire de l’assistance aux mères célibataires par les Sœurs de Miséricorde et faire connaître leur fondatrice. Aucune réservation requise pour ces deux journées d’activité. Pour informations : 514-332-0550 poste 1-393.

Musée des Sœurs de la Providence

Programmation — L’excursion dans les deux salles d’exposition vous fera découvrir une expérience humaine de l’amour compatissant, l’histoire d’Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851), la Grande Dame de Montréal, et fondatrice des Sœurs de la Providence, ainsi que l’ampleur et l’esprit de leur œuvre au Québec et ailleurs dans le monde.

Exposition temporaire — Libérer le Trésor. Survolez plus de 120 ans d’histoire de la surdité à travers l’éducation des filles sourdes par les Sœurs de la Providence à Montréal et la communauté des Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (religieuses sourdes).

Horaire du 24 et du 25 septembre — Le vendredi 24 septembre, les visites libres auront lieu de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. Tandis que les visites animées débuteront à 10 h, 11 h, 13 h et 14 h. Le samedi 25 septembre, les visites libres se dérouleront entre 9 h 30 et 15 h, alors que les visites animées auront lieu aux heures suivantes : 10 h, 11 h, 12 h et 13 h. Un personnel trilingue vous accueillera en français, anglais ou espagnol.

Le Musée est situé au Centre International des Sœurs de la Providence, 12055, rue Grenet, Montréal, secteur Cartierville. Aucune réservation requise pour ces deux journées d’activité. Pour informations : 514-334-9090 poste 223.

Julie Duchesne, coordonnatrice du Musée des Sœurs de Miséricorde

Téléphone : 514.332.0550 poste 1.393

Télécopieur : 514.336.0621

Courriel : musee_misericorde@yahoo.ca

Site Internet : www.smisericorde.org/Fmusee.htm

Site Internet du Musée des Soeurs de la Providence : www.providenceintl.org/fr/musee-providence.php

