Montpellier : 7e journée des “Activités physiques adaptées”

Adapter, pratiquer, accepter les différences. La 7 e journée des “Activités physiques adaptées”. Organisée par les étudiants de Master 2, elle se déroule ce jeudi dans l’amphi 1 de l’UFR Staps.

Tables rondes le matin, ateliers de rencontres l’après-midi, les étudiants de la filière APA offre au public la possibilité de rencontrer les professionnels qui évoqueront leur parcours, partageront leur expérience et leur savoir-faire. Cette journée sera aussi l’occasion de promouvoir la filière et de faire connaître cette spécialité aux bacheliers et aux étudiants de première année.

Une étudiante qui a été sensibilisée au monde du handicap à travers des cours donnés à des enfants déficients intellectuels explique: « C’est une bonne filière qui nécessite de s’adapter aux capacités des gens, à leur handicap. Il faut être flexible à tout instant. Le cursus permet de toucher à toutes les populations pour, ensuite, nous aider à définir notre orientation.»

Sans compter que la filière est pleine d’ouverture puisque l’exercice physique s’applique tout aussi bien aux personnes en situation de handicap physique, mental et psychique qu’à celles atteintes d’une maladie chronique . La spécialité lie pratique sportive adaptée et santé, d’où la présence aujourd’hui sur le campus de professionnels médicaux, de professeurs et de sportifs, comme Xavier Le Draoullec – l’athlète avait représenté la France aux jeux paralympiques de Pékin – pour donner aux visiteurs la vision la plus large possible des APA.

Les ateliers permettront d’évoquer les activités de coopération et d’opposition à travers l’enseignement du foot aux personnes non-voyantes, d’expliquer les activités physiques artistiques, celles de pleine nature (randonnée et alcoolo-dépendance), de combat et troubles du comportement dans le but d’enseigner le respect de l’adversaire et la maîtrise de soi ; personnes âgées et psychiatrie, entre jeux et désirs… Une journée pour accepter les différences.

Programme:

8 h 45: ouverture de la journée par Marielle Cadopi, directrice de l’UFR Staps et Xavier Le Draoullec, athlète handisport

9 h: conférence sur le thème “Mixité, handicap et activités physiques et sportives”

10 h 30: tables rondes sur l’enrichissement des pratiques en APS par la diversité et le mélange des différences ; sport intergénérationnel, Jeux Olympiques et paralympiques, Handiscol…

Après-midi: ateliers de rencontres autour des APA.

UFR Staps: 700 avenue du Pic Saint-Loup.