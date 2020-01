Montagne : Six chalets labellisés Tourisme et Handicap à St-Flour

Des vacances qui allient accessibilité et développement durable : c’est ce que propose l’équipe des Gîtes Bon Air à travers des hébergements de différentes tailles situés dans le Cantal, à St-Flour, et accessibles à tous été comme hiver.

Les Gîtes Bon Air, ce sont six chalets en bois disponibles à la location et pouvant accueillir jusqu’à 13 personnes selon la formule choisie. Ils sont labellisés Tourisme et Handicap et ont été distingués lors des Trophées de l’accessibilité 2014, dans la catégorie « Petites structures de tourisme ».

« J’ai souhaité mettre en place des gîtes de vacances pouvant accueillir les gens comme j’aimerais être moi-même accueilli, explique Guy Salat, gérant des Gîtes Bon Air. Les vacanciers ne recherchent pas forcément la vie de château, mais ils veulent, pour un prix raisonnable, des logements fonctionnels et pouvant réellement convenir à tous les membres de la famille ».

En termes d’accessibilité, les chalets disposent notamment d’armoires, tables de nuit et lits amovibles ; de portes coulissantes ; d’un évier et d’un lavabo accessibles aux fauteuils ; de plaques électriques à touches

sensorielles ; d’une rampe de wc ; d’une douche à l’italienne… ainsi que d’une terrasse et d’une piscine accessibles.

Les Gîtes Bon Air privilégient également le développement durable et l’utilisation des énergies renouvelables (soleil, eau, chaleur du sol…) avec entre autres des panneaux photovoltaïques, un chauffe-eau et une douche solaires, des puits canadiens, un système de récupération de l’eau de pluie, une piscine chauffée par géothermie, et bientôt des poêles à bois.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://gite.bon.air.stflour.free.fr/index.html

Contact :

Mail : guy.salat9@orange.fr

Téléphone : 06 45 12 57 94