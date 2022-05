Montagne et handicap : Handi-glisse Samöens prête et loue du matériel

Ecouter article Ecouter article

L’association Handi-glisse Samoëns prête et loue du matériel aux personnes en situation de handicap pour leur faciliter la découverte de la montagne.

Que propose l’association Handi-glisse ?

Handi-glisse propose du prêt et de la location de matériel pour pratiquer des activités de plein air en montagne, en saison automne-hiver et printemps-été. Elle dispose notamment de Cimgos, de fauteuils tout-terrain et d’une joëlette pour découvrir la montagne facilement même avec un handicap.

De quel matériel dispose l’association pour la saison printemps-été ?

L’association Handi-glisse propose du matériel pour faire des balades en Cimgo, un engin qui permet de parcourir tous types de chemins, plus ou moins escarpés, de découvrir des lieux jusque-là inaccessibles, d’admirer les paysages, la faune, la flore ou d’accompagner des VTTistes.

Autre activité proposée : le fauteuil tout-terrain. Celui-ci permet de pratiquer une activité sportive en autonomie, de parcourir tous types de chemin, notamment les sentiers de montagne, et de partager des descentes avec d’autres personnes en VTT.

Handi-glisse dispose aussi d’une joëlette, chaise à porteur qui permet d’arpenter les sentiers de montagne et de partir à la découverte des paysages.

Comment faire pour accéder à ces activités qui concilie montagne et handicap ?

Pour en savoir plus et éventuellement faire appel à l’association Handi-Glisse Samoëns, vous pouvez vous renseigner sur le site : http://www.samoens-handiglisse.com/

Vous pouvez également contacter l’association Handi-glisse par le biais de Michel Veisy au 06.80.66.55.60. « Dans un souci d’une bonne organisation, il est impératif de réserver au moins 15 jours à l’avance », précise-t-il.

En photo : L’association Handi-glisse met à disposition des fauteuils tout-terrain © Handi-glisse

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com