Monster lance la nouvelle édition des Monster eDays

Ces entreprises vont proposer de nombreuses offres d’emploi couvrant tous les secteurs et profils, et correspondant à tous niveaux d’expérience et de qualification, en région parisienne comme en province. Hanploi, site de recrutement dédié aux personnes handicapées, participera également à cette édition des Monster eDays. L’objectif : permettre aux recruteurs à la recherche de candidats en situation de handicap de réussir leurs campagnes de recrutement en démultipliant leur visibilité et être identifiées comme entreprises engagées sur le terrain de l’insertion des personnes handicapées. Jeune diplômé ou professionnel expérimenté, quel que soit le secteur d’activité, le niveau de qualification ou le lieu de domiciliation en France ou à l’étranger, des opportunités de carrière attendent tous les chercheurs d’emploi dans les allées de ce salon virtuel, réponse originale pour faciliter l’accès et le retour à l’emploi en favorisant les échanges directs entre les entreprises et les candidats. Au travers de cet espace interactif de recrutement, les candidats auront la possibilité de : – bénéficier d’une interface intuitive et réactive pour aborder simplement et efficacement les questions de recrutement, – rentrer en contact avec les entreprises à travers des chats texte ou vidéo et ainsi, créer un premier contact avec les recruteurs, – déposer des CV et candidatures spontanées. Dans un monde professionnel de plus en plus complexe et en profonde mutation, Monster apporte ainsi une réponse innovante et adaptée pour faciliter la rencontre entre recruteurs et candidats en permettant à ces derniers de : – créer des opportunités de carrière, – se faire repérer par des recruteurs. Inscription possible dès maintenant sur la page d’inscription Monster eDays.