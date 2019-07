Monoprix renforce son engagement en faveur de l’emploi des personnes handicapées

Le nouvel accord prévoit une progression de 20% de l’objectif de recrutement de personnes handicapées, soit un total de 180 embauches en CDI et CDD de plus de 6 mois pendant trois ans. Entre 2005 et 2007, l’objectif initial de 150 recrutements a été dépassé de plus de 60% avec 244 embauches réalisées.

Faciliter l’intégration

Pour faciliter son intégration, chaque nouveau collaborateur handicapé est accompagné par un parrain pendant ses premières semaines dans le magasin. Le nouvel accord prévoit de renforcer le rôle des parrains. Une journée de formation et d’échanges leur permettra de partager leurs expériences et d’approfondir leur connaissance du handicap. Leur rôle au sein de l’entreprise sera également davantage valorisé notamment via des actions de communication interne. De plus, le nouvel accord prévoit que des sessions de formation soient dispensées à tous les directeurs régionaux, directeurs et responsables de rayons des magasins. Ces formations spécifiques permettront de les informer sur la législation en vigueur et sur les actions et les outils de la Mission Handicap, de leur présenter les différents acteurs concernés (représentants du personnels, médecin du travail, associations, ergonomes…) et de les mettre en situation. Enfin, la Mission Handicap continuera de créer des outils destinés à favoriser l’accueil et l’intégration, comme elle l’a fait depuis 2005 : guide du parrain, lexique en langue des signes, grilles de poste (réalisées par un ergonome), etc.

Améliorer le maintien dans l’emploi

En 2007-2008, des formations spécifiques visant à favoriser le maintien dans l’emploi des collaborateurs concernés par l’apparition ou l’aggravation d’un problème de santé ont été dispensées auprès de tous les responsables administratifs des 300 magasins du groupe. La Mission Handicap va renforcer cette démarche par la formation, d’ici 2010, d’un membre de chaque CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), soit environ 300 personnes au total. Des actions destinées à adapter les postes de travail aux handicaps des collaborateurs sont régulièrement menées : aménagements matériels, études ergonomiques, etc.

Une démarche de proximité

Afin de garantir l’efficacité des actions de la Mission Handicap, le nouvel accord prévoit de personnaliser chaque action en fonction de la taille, de la localisation géographique et du taux d’emploi des magasins. De plus, en 2009, tous les collaborateurs handicapés seront amenés à évaluer la politique du groupe (enquête terrain) avec pour objectif l’amélioration continue de la qualité des actions de la Mission Handicap Monoprix.

* En cours d’agrément auprès de la DDTEFP