Monoprix : « la compétence d’abord !»

Directeur Relations et Veille Sociale, Arnaud Delaporte a également en charge la Mission handicap de Monoprix. Il évoque avec nous la politique d’emploi de l’entreprise, les réalisations et les perspectives.

Handirect : Quelles sont les grandes lignes de la politique menée en matière d’insertion ?

Arnaud Delaporte : Nous venons de signer un 2e accord triennal. Le premier couvrait les années 2005-2007. Signé début novembre 2008, le second s’achèvera donc en 2010. En ce qui concerne le recrutement, nous avions un objectif d’embauche de 150 collaborateurs dans le cadre du 1er accord. Bilan : 244 personnes ont intégré la société. Nous étions largement au-delà des objectifs. Dans le cadre du 2e accord, et fort de notre expérience passée, nous nous sommes montrés plus ambitieux, en nous fixant un objectif de 180 nouveaux collaborateurs. A titre indicatif, nous avons déjà intégré, au cours de la première année, 57 personnes (CDI ou CDD de plus de 6 mois). En termes de recrutement brut, on arrive au chiffre de 86 recrutements au total.

H.: Comment se passe le recrutement ?

A.D. : Sur le plan qualitatif, Monoprix recrute avant tout des compétences et des personnes de qualité. En pratique, pour l’ouverture du Monoprix de Lyon, en novembre dernier, nous avons travaillé avec Cap Emploi. Nous avons rencontré une vingtaine de candidats à qui nous avons présenté le magasin et les métiers. Nous les avons ensuite reçu en tête à tête avant de leur faire suivre un parcours d’évaluation. Au final, nous avons intégré 3 personnes handicapées. Nous avons aussi des partenariats avec l’ex ANPE-Assedic pour travailler le recrutement par simulation. C’est un système très adapté aux candidats handicapés dans lequel on ne prend en compte ni le CV ni le diplôme, mais où l’on met la personne en situation et on analyse son comportement.

H. : Comment se passe l’intégration de ces collaborateurs ?



A.D.: Nous avons souhaité renforcer la facilitation de l’intégration des collaborateurs handicapés en mettant en place un accompagnement par des parrains durant les premières semaines passées en magasin. Ce sont des personnes volontaires qui font preuve d’un véritable engagement personnel et que l’on accompagne à l’occasion de journées de formation et d’échange en cours d’accueil du collaborateur handicapé. Autre facilitation, nous organisons des sessions de formation pour les directeurs régionaux, les directeurs de magasin et les responsables de rayon : information, sensibilisation et dédramatisation du handicap en sont les mots-clés.

H. : Le second accord verra t’il apparaître de nouvelles actions ?

A.D. : Le deuxième accord verra la formation d’un membre du CHSCT dans chaque magasin afin de leur faire mieux percevoir quel peut être leur rôle au sein du CHS et comment ils peuvent venir compléter la vision du directeur de magasin. En ce qui concerne la RQTH, nous assurons un accompagnement mais le choix est laissé à la personne de déclarer ou non son handicap. Parmi les autres outils dont nous nous sommes dotés, citons le Guide du parrain dans lequel sont décrites les grandes étapes de son travail, un lexique en langue des signes qui permet aux collaborateurs malentendants de communiquer avec leurs responsables et enfin, le travail que nous menons en collaboration avec les ergonomes pour l’aménagement des postes et du matériel.

H. : D’autres perspectives ?

A .D. : Après quatre années d’accord, il me semble important d’avoir un retour de la part de nos 620 collaborateurs handicapés. Au mois d’avril, nous avons lancé une enquête-terrain et distribué des questionnaires anonymes. Les résultats seront sous-traités par un intervenant extérieur qui mènera une évaluation sur les questions de recrutement, d’intégration et de rapport aux autres. Comme nous sommes optimistes, nous pensons que certaines personnes en diront un peu plus et qu’elles indiqueront leurs coordonnées pour que l’on puisse poursuivre plus en avant l’enquête menée sur l’intégration et la satisfaction des travailleurs handicapés.

H. : Travaillez-vous ou envisagez vous de travailler avec les ESAT ?



A.D. : Je veux pousser en ce sens – on est encore à l’aube du sujet – vers la sous-traitance de certaines tâches à des entreprises adaptées ou des ateliers protégés. Nous avons commencé à établir un diagnostic des opérations potentiellement sous-traitables et nous pouvons envisager des collaborations dans des domaines comme l’impression de catalogue, la production de certains produits alimentaires. Il y a aussi des pistes à creuser du côté du textile dans une logique de développement durable.

Propos recueillis par Serge Mouraret

L’emploi en chiffres



Taux d’emploi au 31 décembre 2008 : 4,27 %

199 établissements en France

Dont 55 qui dépassent les 6% légaux

Les métiers

« Chez Monoprix, on trouve des collaborateurs handicapés à tous les niveaux de l’entreprise, mais le plus grand nombre d’entre eux travaille en magasin et principalement à des postes d’hôtesses de caisses. Le recrutement se fait globalement en-dessous du bac, mais selon Mr Delaporte, c’est essentiellement un problème de société lié au déficit de formation. Mais, ajoute t’il, compétence et diplômes ne sont pas forcément liés …»