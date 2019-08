Monoprix fait le bilan

A l’issue de trois années d’engagement en faveur de l’emploi et de l’intégration des personnes handicapées, Monoprix dresse un premier bilan de son action.

La Mission Handicap Monoprix a été créée, suite au premier accord d’entreprise signé avec les partenaires sociaux en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Ses objectifs ? Recruter 150 personnes handicapées en trois ans (40 en 2005, 50 en 2006, 60 en 2007), détecter au plus tôt et prendre en charge les cas individuels de maintien dans l’emploi, veiller à la formation et à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, former et sensibiliser les acteurs internes et renforcer la collaboration avec le secteur adapté.

Renforcer la collaboration

En moins de 3 ans, 223 collaborateurs handicapés ont été embauchés, en CDI et CDD de plus de six mois. L’objectif de 150 embauches a ainsi été dépassé dès 2006. Depuis sa création, la Mission Handicap Monoprix a aussi renforcé la collaboration avec des partenaires locaux spécialistes de l’insertion des personnes handicapées. Elle a mené des campagnes de formation et de sensibilisation internes et contribué à la création d’outils destinés à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes handicapées : guide du parrain, lexique en langue des signes, grilles d’analyse de compatibilité handicap/poste, etc.

Formations spécifiques

En 2007, la Mission Handicap Monoprix a mené des actions concrètes afin de maintenir dans l’emploi les collaborateurs concernés par l’apparition ou l’aggravation d’un problème de santé. Pour cela, des formations spécifiques ont été dispensées auprès d’une trentaine de magasins ; elles se poursuivent et viseront, à terme, l’ensemble des magasins. Des actions destinées à adapter les postes de travail aux handicaps des collaborateurs ont également été menées : aménagements de matériels, études ergonomiques, bilan de compétences, prise en charge des frais de transport, etc.