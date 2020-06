Mondiaux de Basket Handisport Espoirs : la France sous pression à la Halle Carpentier

La Halle Carpentier accueillera les Mondiaux Espoirs de basket fauteuil du 7 au 14 juillet. Le coup d’envoi de la compétition sera donné le mardi 7 juillet lors de la cérémonie d’ouverture à 15h30. Douze pays sont qualifiés : le Canada, les Etats-Unis, le Japon, l’Australie, la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Turquie, la Suède, l’Espagne, la France, le Brésil et la Mexique – et les matches se succèderont tous les jours de 9h à 22h, avec les finales le 14 juillet à partir de 16h.

La France devra tout donner pour gravir la plus haute marche, puisque les meilleures équipes du monde seront présentes. L’Australie et le Canada sont des références en basket fauteuil : la preuve, leur titre respectifs de champion et vice-champion paralympique. Il faudra aussi compter sur la Suède, Championne du monde espoir en titre.

L’entrée et libre et gratuite pour tous les matches.

Halle Georges Carpentier

81, boulevard Massena

75013 Paris

M° Porte d’Ivry, Porte de Choisy