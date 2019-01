Mondial des métiers : Un accueil dédié aux personnes handicapées

Mondial des Métiers, un salon handi-accueillant et une vraie prise en compte des personnes en situation de handicap

Handirect est partenaire du Mondial des Métiers de Lyon! Celui-ci se déroulera du 7 au 10 février 2019 à Eurexpo, il s’agira de sa 23e édition. Le mondial des métiers de Lyon s’est ouvert dès son lancement à l’accueil des personnes handicapées, avec un large espace animé et organisé par Ladapt qui accueille des acteurs de l’emploi des personnes handicapées tels que la Fagerh. Gilbert Neves, de LADAPT, nous parle de l’accueil réservé aux personnes en situation de handicap.

Parlez-nous de l’organisation de l’accueil des personnes en situation de handicap au Mondial des métiers.

Ladapt et l’organisation du salon ont rédigé une charte « Handi-accueillante » qui est proposée aux exposants souhaitant afficher leur engagement auprès des personnes handicapées. Ce peut être des secteurs d’activités complets qui affichent leur ouverture aux personnes handicapées, ce qui le cas de la grande distribution, un secteur traditionnellement très engagé en faveur de l’emploi des personnes handicapées. D’autres secteurs plus inattendus le font aussi tels que la chimie, l’agriculture, la restauration ou les collectivités territoriales. Mais d’autres secteurs comme la métallurgie, le BTP ou la filière du bois sont plus complexes à sensibiliser. Il faut dire qu’ils ont aussi des métiers générateurs de handicap. Mais au final cela dépend la plupart du temps de la personne qui est à la tête de la mission handicap et de son niveau de sensibilisation personnelle. Je remarque que celles qui réagissent le plus vite ont souvent dans leur entourage proche une personne handicapée.

En termes de fréquentation des personnes handicapées qu’en est-il ?

Il y a vraiment un gros écart entre le nombre de personnes handicapées que l’on touche et le nombre de celles qui viennent au Mondial alors même qu’elles pourraient trouver de très nombreuses opportunités et faire de belles découvertes professionnelles. Sur 120 000 visiteurs environ, le nombre de personnes handicapées qui passent sur le stand est assez faible mais elles ne se font pas toutes identifier bien sûr, car elles n’ont pour beaucoup pas besoin de nous. Nous les invitons tout de même à la rencontre et au partage sur notre espace. Quelquefois nous pouvons prêter du matériel pour visiter le salon dans des conditions idéales à des personnes qui souffrent d’une mobilité réduite temporaire. Mais nous n’avons pas de statistiques sur l’ensemble du salon.

L’essentiel c’est de réaffirmer que le mondial des métiers est « handi-accueillant » et que la plupart des filières professionnelles le sont aussi. Il faut proposer des perspectives aux jeunes en situations de handicap. L’idéal serait que les filières réunissent leurs entreprises une fois par an sur le thème du handicap, mais je n’ai jamais vu ce type d’initiative.

Nous pouvons les aider à entrer en contact sur le salon avec des structures de formation ou des professionnels sans avoir à entrer plus loin dans les échanges. Nous sommes là pour elles avec une équipe professionnelle et bienveillante, il faut en profiter.