Mondial des métiers de Lyon : (Re)construire votre avenir professionnel !

Mondial des Métiers de Lyon : Ouvrez les portes de votre avenir professionnel du 6 au 9 février 2020 !

En exclusivité, voici des informations inédites sur le 24e Mondial des Métiers de Lyon, 4 jours de rendez-vous privilégiés pour (re)construire votre parcours professionnel.

Au programme : les innovations technologiques, le numérique, la mobilité internationale, l’apprentissage et bien d’autres thèmes que vous pourrez découvrir durant ces 4 jours.

Le Mondial des Métiers, ce sont près de 70 domaines professionnels et thématiques et plus de 700 métiers représentés ! Il y en aura pour tous les goûts !

Nouveautés 2020 : les métiers du lait, de la bijouterie, de la musique et le notariat ! D’autres surprises vous attendent !

Sur le Mondial des Métiers, les exposants sont de plus en plus sensibilisés à l’accueil du public en situation de handicap. En signant la charte de l’exposant Handi-accueillant elles/ils s’engagent à accueillir dans les meilleures conditions toutes les personnes en situation de handicap qui souhaitent être informées sur les métiers et les formations. Un espace emploi et handicap organisé par LADAPT vous réservera le meilleur accueil et vous conseillera dans vos recherches.

Les ressources de préparation à la visite du Mondial des Métiers !

Découvrez APImétiers le service digital du Mondial des Métiers

C’est un ensemble d’outils qui vous permettra :

– de travailler votre projet professionnel en amont du Mondial des Métiers avec le configurateur métier,

– de préparer votre visite en repérant les stands correspondants aux métiers recherchés,

– d’entrer en relation avec les exposants avant et après le salon.

Des conférences pendant 4 jours sur l’Agora !

Chaque jour les visiteurs seront invités à assister, en accès libre, à des tables rondes de 30 minutes sur lesquelles interviennent des professionnels de l’orientation et de la formation, des chefs d’entreprise, des jeunes en formation. Au programme : des thèmes comme l’orientation, l’emploi, l’apprentissage, l’accès à la formation avec un handicap et les secteurs qui recrutent.

Venez tester vos sens sur le parcours des saveurs !

Parcours en 6 étapes pour permettre aux visiteurs la découverte des métiers de la poissonnerie, de la boucherie-charcuterie, de la boulangerie-pâtisserie et de l’hôtellerie-restauration.

Au programme : dégustation, art et mise en place de la table, découverte des saveurs, recherche sensorielle et rencontres privilégiées avec les jeunes en démonstration.

Job Box Escape Game

Sur le stand « Rdv dans l’entreprise », passez 30 minutes immersives pour découvrir les codes de l’entreprise !

Le scénario : les nouvelles recrues de la start-up AEE se présentent à l’accueil de l’entreprise pour leur 1re journée d’intégration. Ils devront retrouver les 3 mots code pour terminer cette 1re journée, et être définitivement recrutés par l’entreprise.

À la découverte des métiers de l’automobile, du camion et du deux roues

Les groupes de jeunes encadrés par un enseignant ou un référent pourront être accueillis les jeudi et vendredi avec un jeu quiz et un parcours de découverte des métiers de l’automobile.

Deux concours lors du Mondial des métiers de Lyon : Je filme le métier qui me plaît & Je filme ma formation

Aider les jeunes à mieux appréhender les métiers et les formations pour les accompagner dans leur orientation et faire naître de belles vocations, telles sont les missions de ces 2 concours.

Ce sont plus de 1 000 films en sélection officielle réalisés par les jeunes dans 2 500 établissements qui sont attendus cette année aux concours. Fin des inscriptions : 19 janvier 2020.