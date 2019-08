Monastère de Brou, des visites pour les publics en situation de handicap

Soucieux d’élargir son activité et de diffuser son action de médiation au plus grand nombre, le service des publics du musée de Brou développe de plus en plus d’actions auprès de publics spécifiques ou en situation de handicap.

Ainsi, des visites guidées en langue des signes sont effectuées régulièrement par Carole Dinée, médiatrice culturelle du musée.

La prochaine visite en langue des signes aura donc lieu le samedi 7 mars 2009, à 15 heures. Elle portera sur la symbolique dans la peinture et la sculpture.

L’art occidental fourmille de symboles empruntés à la mythologie ou à la tradition chrétienne. A partir de deux grands thèmes (la nature et les objets créés par l’homme), Carole Dinée décrypte ces images familières en examinant la représentation d’un symbole (le nuage, le fruit..) dans quelques œuvres significatives de l’église et des collections permanentes du monastère royal de Brou.

Réservation obligatoire auprès de l’association socio-culturelle des Sourds de l’Ain : tél. : 06 79 47 09 12 – Mail : mchristinegagneux@yahoo.fr

Tarif : 1,50 € la visite commentée (droit d’accès au monument gratuit)

Visite commentée ouverte à toute personne sourde ou malentendante, adhérente ou non à l’association.

Monastère royal de Brou, église et musée

63, boulevard de Brou

01000 BOURG EN BRESSE

tél. : 04 74 22 83 83