Mon Rêve n’as pas de handicap…

C’est dans une ambiance chaleureuse que le prestigieux Grand Hôtel Kempinski de Genève accueillera plus de cent convives à l’occasion de la septième Soirée de gala pour l’élection de Miss Handi-Culture. Une soirée émouvante organisée par l’association Handi-Culture. Elles sont belles, elles sont courageuses, elles ont franchi le pas qui les met en scène. Elles ont besoin de votre regard admiratif et de votre participation. Venez les applaudir et passer une superbe soirée tout en soutenant l’association Handi-Culture. Mercredi 25 novembre 2009 au Grand Hôtel Kempinski à Genève.