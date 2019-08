Réalisé par Sophie Martel, Marie-Hélène Tapin (auteures) et Isabelle Charbonneau (illustrations), ce livre de jeux éducatifs s’adresse aux enfants à partir de 3 ans pour leur permettre d’apprendre les mouvements et positions de base du yoga en s’amusant. Il est conçu pour que les enfants puissent l’utiliser de façon autonome ou guidés par leurs parents, pour lesquels des conseils et informations sur les bienfaits physiques de chaque position viennent compléter l’ouvrage. « Ce livre de yoga pour enfants propose 40 postures différentes représentant chacune un animal ou un élément de la nature. L’enfant s’amusera à reproduire la position de la grenouille, du guépard, de l’abeille, du koala, du chameau, du soleil ou de la montagne. Illustré avec précision et rempli d’humour, le livre propose aux enfants d’intégrer le yoga dans leur routine quotidienne : au lever, avant le repas, en voiture, au parc, au salon et dans la chambre avant d’aller au lit. De plus, on y trouve deux «histoires pour se détendre», à lire à voix haute par un adulte, pour aider l’enfant à se relaxer et à s’endormir ».

« Mon premier livre de yoga », éditions Enfants Québec, 31 pages, 9,95 euros.