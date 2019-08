Père d’un petit garçon autiste, Frédéric Philibert a réalisé en famille cet émouvant film d’animation de 5 minutes dans lequel « une petite fille essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère n’est pas vraiment comme les autres enfants et donne sa version des faits ». Frédéric Philibert précise : «C’est sa grande sœur qui fait la voix off du film. Comme elle connaît bien son petit frère, elle a su garder une spontanéité, elle a transmis un message clair, lisible et poétique, avec ses mots. » « Nous tenions à montrer graphiquement l’isolement de notre enfant qui vit à côté de nous, mais jamais vraiment avec nous, comme dans une bulle. Mais malgré tout, nous ne voulions pas donner un message triste, c’est pourquoi notre fils est dans une bulle de lumière qui peut s’agrandir un peu lorsque sa sœur réussit par moment à rentrer en contact. Ce n’est ni un jugement, ni une réelle prise de position mais, en réalisant ce film, nous essayons de comprendre ce petit bonhomme, d’expliquer sa vie « ailleurs » si proche de nous » poursuit-il.

« Mon petit frère de la lune » a reçu le Grand prix et le Prix du public du Festival Handica-Apicil 2007.

Visible sur www.orange.com/fondation/blog