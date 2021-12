« MON PARCOURS HANDICAP » s’ouvre aux étudiants et lycéens

Ecouter article Ecouter article

La plateforme « mon parcours handicap » propose aux lycéens et aux étudiants des clés pour les accompagner dans leur cursus d’enseignement supérieur

Les jeunes en situation de handicap ne représentaient, à la rentrée 2020, que 1,82 % des étudiants. Il sont cependant besoin d’aide et pour les encourager à poursuivre des études, leur livrer des informations sur les accompagnements possibles et les aides existantes, les ministère concernés lancent une rubrique « études supérieures et handicap » sur la plateforme Mon Parcours Handicap.

Cette nouvelle rubrique offre dès aujourd’hui des contenus pour répondre aux nombreuses questions que peuvent se poser les étudiants ou futurs étudiants. Elle s’adresse également à leurs parents ou aidants ainsi qu’à tous les relais d’information (maisons départementales des personnes handicapées [MDPH], enseignants, associations…), Mon Parcours Handicap . Cette plateforme leur fournit également des informations fiables et faciles à lire sur les aides, les accompagnements ou encore les démarches à effectuer.

Une rubrique organisée en six thématiques

les démarches pour poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur ;

les aides et aménagements pour compenser l’impact du handicap dans le suivi des études ;

l’orientation ;

la vie étudiante ;

la préparation à la vie professionnelle ;

les interlocuteurs

En partenariat avec

le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;

l’Onisep ;

l’ Association des professionnels d’accompagnement du handicap dans l’enseignement supérieur (APACHES), et Droit au Savoir et 100 % Handinamique ;

leConseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).



Visionnez ici toutes les capsules vidéo témoignages de la rubrique handicap et études supérieures

Après MonCompteFormation, « Mon Parcours Handicap » illustre le savoir-faire de la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts pour concevoir des plateformes numériques en réponse aux besoins des Français dans leur parcours de vie professionnelle. Elle apporte des solutions fiables et innovantes à ses clients et partenaires et concourt ainsi à la cohésion sociale.

