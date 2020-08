Mon Parcours Handicap plateforme d’information et d’orientation

Mon Parcours Handicap, la plateforme d’information, d’orientation et de services qui facilite le quotidien et les démarches des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Conçue dans une logique de point d’entrée unique d’information, d’orientation et de services, la plateforme Mon parcours handicap a pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap de s’informer et d’effectuer leurs démarches en ligne grâce à un accès direct à :

des informations généralistes, officielles, fiables, facilement compréhensibles et actualisées ;

des ressources nationales et de proximité, géolocalisées (annuaires, sites spécialisés, événements…) ;

des services personnalisés et sécurisés.

Une plateforme conçue dans une optique d’amélioration continue

Pour son développement, « Mon Parcours Handicap » s’est appuyé à toutes les étapes sur l’expérience des personnes en situation de handicap, réunies et consultées régulièrement au cours du projet.

Sa mise en service est une étape majeure pour poursuivre cette co-construction. Dans une logique d’amélioration continue du service rendu, les internautes peuvent par conséquent suggérer à tout moment des corrections, des ajouts ou de nouveaux articles grâce au bouton « Votre avis compte ».

La plateforme Mon parcours handicap garantit enfin le plus haut niveau d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (possibilité de navigation avec une synthèse vocale ou une plage braille ; personnalisation de l’affichage du site, navigation en utilisant le clavier uniquement, via un écran tactile, à la voix ou tout autre périphérique adapté, consultation d’articles rédigés selon les règles du facile à lire et à comprendre).

Télécharger la plaquette de présentation : découvrez la plateforme Mon Parcours Handicap