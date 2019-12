Mon enfant est autiste: un guide pour parents, enseignants et soignants

Cet ouvrage apporte une réponse concrète aux questions les plus fréquemment posées par les parents d’enfants et adolescents autistes. Experts bénéficiant d’une renommée internationale, les auteurs présentent les caractéristiques du spectre autistique, c’est-à-dire de l’autisme au sens large (syndrome d’Asperger, troubles envahissants du développement…), de manière à ce que les parents et les professionnels comprennent mieux la pensée autistique et le comportement de l’enfant, et sachent distinguer les mythes de la réalité dans l’éventail des théories sur les origines et le traitement de l’autisme.

Au travers de nombreuses vignettes cliniques, ce guide propose un accompagnement psychoéducatif des enfants atteints d’autisme et présente des pistes concrètes pour gérer et améliorer le quotidien (langage, apprentissage, propreté, alimentation…).

Plus de 9500 exemplaires vendues en Belgique et aux Pays-Bas !!!

Auteur: VERMEULEN Peter, DEGRIECK Steven

Editeur: DEBOECK

Année: 2010 , 1ier impression

Prix: € 22,00

