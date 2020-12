Guide de naturopathie : Mieux se connaître avec “Mon corps en équilibre”

Listen to this article Listen to this article





Mon corps en équilibre : Guide de naturopathie

En ces temps difficiles qui mettent nos nerfs à rude épreuve, le moment peut être idéal pour apprendre à mieux connaître son corps, se le réapproprier et adopter de nouvelles habitudes pour améliorer notre santé et celle de la planète. Pour y parvenir, vous pourrez vous reposer sur l’ouvrage « Mon corps en équilibre – Guide de naturopathie pour renouer avec son corps et la planète », une véritable bible en la matière ! qui propose de tracer une nouvelle relation avec son corps pour préserver son équilibre physique, émotionnel et éco-planétaire.

Au sommaire de ce grand livre illustré :

1. Un panorama des 11 principaux systèmes aux commandes dans notre corps : digestif, respiratoire, génital, musculaire… Connaître ces principes est un premier pas pour se pencher sur sa santé.

2. Une visite guidée du corps dans son environnement : pourquoi tombe-t-on malade, quelles sont les différents types de médecine, et les grands équilibres naturels du corps…

3. Une promenade de la terre à l’assiette pour saisir les enjeux indispensables de la nutrition sur notre santé et sur la planète.

4. Une virée dans les méandres de nos flux vitaux qui relient l’humain à tout ce qui l’entoure : respirer, bouger, penser.

5. Une balade champêtre pour découvrir certaines grandes ressources végétales naturelles de la terre.

6. Un arrêt au poste frontière pour s’interroger sur les grands maux actuels de nos sociétés occidentales : stress, diabète, flore intestinale…

7. Un circuit découverte de quelques « bons gestes de bon sens » pour le corps et la planète.



« Mon corps en équilibre – Guide de naturopathie pour renouer avec son corps et la planète », Tana éditions, 256 pages, 24 euros.