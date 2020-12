Mois parisien du Handicap : Faire changer les regards

Listen to this article Listen to this article



« Faire progresser le respect de l’autre, la tolérance, la solidarité. Lutter contre les discriminations et l’exclusion des personnes handicapées » : Tel est l’objectif de la seconde édition du « Mois parisien du Handicap », qui sera organisée par le Conseil Local du Handicap du 14e, en partenariat avec la Mairie de Paris et la Mairie du 14e arrondissement, du 1er au 28 juin 2018.

Ainsi, tout au long du mois de juin, les acteurs du handicap et les habitants du 14e arrondissement présenteront près de 40 évènements sportifs, culturels et ludiques dans un esprit de mixité handicapés/valides, dans le but de faire changer le regard sur le handicap en mettant en valeur les compétences de chacun.

Au programme du Mois parisien du handicap :

· Journées Portes ouvertes de lieux spécialisés dans l’accueil d’enfants et d’adultes handicapés – Ateliers d’arts (arts graphiques – danse – expression corporelle)

• Bal dans le noir – Parcours sensitifs en fauteuil roulant ou les yeux bandés avec une canne blanche

· Projections de films tous les mardis de juin au cinéma l’Entrepôt suivies de débats en présence des réalisateurs

· Fête du sport « Les Quatorziens, en route pour Paris 2024 »: le 9 juin sur le parvis de la Mairie du 14e, flash mob, démonstrations de sport adapté et de handisport avec les athlètes Bachir KERROUMI, ceinture noire de judo, et Ryadh SALLEM, champion olympique de basket en fauteuil

· Conférence « Quelle perspective et quels outils pour la politique du Handicap en France ? » le 11 juin avec Patrick GOHET, adjoint du Défenseur des Droits, Bachir KERROUMI, ingénieur de recherche au CNAM et Stéphane Forgeron, expert en droit du travail des personnes handicapées, tous deux aveugles.

Pour retrouver le calendrier complet des manifestations, et en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur le site de la Mairie du 14 e : www.mairie14.paris.fr